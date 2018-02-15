Bottaki bir kişi sağ kurtuldu, olayı anlattı

Yunanistan tarafına yüzerek karaya çıkan kişinin ismininse Fatih Yaşar olduğu belirlendi. Sosyal medyaya yansıyan bilgilere göre sağ kurtulan Fatih Yaşar, geçişi organize eden kişinin bota bindirdiği ailelere can yeleği vermediğini, ağaçlara çarpan botun devrildiğini ve kendisinin ağaç dallarına tutunarak kurtulduğunu anlattı. Kurtulan kişinin verdiği bilgiye göre botun dala çarparak devrildiği belirtildi. Euronews kanalı Yaşar'la mülteci kampı avukatının telefonu üzerinden ulaştı.

Fatih Yaşar olayı şu şekilde aktardı:





"Bot hepimizi taşıyacak kadar büyük değildi. İki seferde geçmek için ısrar ettik ama dinlemediler. Su seviyesi çok yüksekti, bot sürekli dönüyordu, önce bir agaç dalına çarptık ve savrulduk, ardından ikinci bir dala daha çarpınca bot alabora oldu. Su o kadar soğuktu ki kimseden ses çıkmadı. Devrildiğimizde hiç ses duymadım. Ben de ölüyorum diye düşündüm ama elime bir dal parçası ilişti. Kendimi kıyıya zor attım. Yaklaşık 5 saat ıslak elbise ile dolandım. Bütün eşyalarım ve telefonum gitmişti zaten. Sonra bir Yunan askeri buldum."





BİR ÖĞRETMEN VE İKİ YAVRUSUNUN DRAMI





Nehirde bulunan 2’si çocuk, 3 kişiden Ayşe Abdurrezzak’ın (37), kanunu hükmünde kararname (KHK) ile öğretmenlikten ihraç edildiği ve adli kontrol kararı ile yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı belirlendi.





İki aile ve genç bir erkekten oluşan 8 kişilik Hizmet Hareketi gönüllülerini taşıyan plastik bot Meriç Nehri’nde alabora oldu. Aynı aileden iki çocuk ve annelerinin naaşı kıyıya vururken diğerleri halen kayıp. Hayatını kaybeden çocukların babası Uğur Abdurrezak 11 aylık hapis sürecinin ardından Ocak ayında tahliye olmuştu.





ÖNCE İŞLERİNİ KAYBETTİLER, SONRA HAPİS YATTILAR





Aileyi tehlikeli yolculuğa çıkaran süreç Türkiye’deki 15 Temmuz şaibeli darbe girişiminin ardından başladı. 39 yaşındaki İngilizce öğretmeni Uğur Abdurrezak ve 37 yaşındaki Türkçe öğretmeni eşi Ayşe Abdürrezak, 2016 yılı Temmuz ayında iktidar partisi AKP tarafından Olağan Üstü Hal ilan edilmesinin ardından mesleklerinden ihraç edilen kamu personeli 30 bin öğretmen arasındaydı. İkisi de Hizmet Hareketi üyesi oldukları gerekçesiyle işlerini kaybetti.





ÖĞRETMENLERE ‘TERÖR’ SUÇLAMASI





Uğur Abdurrezak, işini kaybettikten 6 ay sonra bir sabah evinden gözaltına alındı ve Kandıra Cezaevi’nde 11 ay tutuklu kaldı. Geçtiğimiz Ocak ayında tahliye edildi ancak “terörist” suçlamasıyla davası devam ediyordu.





6.5 yıl ile 22 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanan Uğur Abdurrezak bu nedenle ailesiyle birlikte ülkesini terketmeye karar verdi.





GECE 05.00’DE GELEN ACI HABER…





11 yaşındaki oğlu Abdülkadir Enes ve 2 yaşındaki oğlu Halil Münir’i yanlarına alan aile 13 Şubat gece yarısı Meriç nehri üzerinden Türkiye’den kaçmak için yola koyuldu. İnsan kaçakçıları eşliğinde uzun yürüyüşün ardından sabah 05:00 civarında Meriç nehrine ulaşan aileyle birlikte yürüyen başka bir aile daha vardı.





DOĞAN AİLESİNDEN DE HABER YOK





30 yaşındaki Fahrettin Doğan ve 28 yaşındaki Aslı Doğan ile 2.5 yaşındaki bebekleri İbrahim Selim Doğan da yine Hizmet Hareketi üyesi oldukları gerekçesiyle uğrayacakları haksızlıklardan kaçıyorlardı.





Fatih Yaşar isimli bir başka arkadaşları da onlarla beraberdi. Bot alabora olduğunda ağaç dallarına tutunarak karşıya geçen tek isim Fatih Yaşar olmuştu.





Botta bulunan Yaşar'ın Yunanistan’a yüzerek geçtiği saptanırken, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Dün sabah Meriç’te alabora olan botta bulunan diğer aile fertlerinin isimlerinin ise Fahrettin Doğan (30), Aslı Doğan (28) ve çocukları İbrahim Selim Doğan (2,5) olduğu anlaşıldı.





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