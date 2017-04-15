Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan Kardak Kayalıklarına resmen el kodu /15 Nisan 2017 16:01

Yunanistan Kardak Kayalıklarına resmen el kodu

Yunanistan'daki internet siteleri Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis'nin, Kardak Kayalıkları manzaralı hatıra fotoğrafını yayınladı.

SHABER3.COM

Yunan sitelerindeki haberlere göre Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis, geçen perşembe günü Ege Denizi'ndeki Kalolimnos Adası'ndaki askeri birliği ziyaret etti.

İNTERNET SİTESİNDE YAYINLADI

Korgeneral Stefanis'in ziyaretinden fotoğraflar  bugün yayınlandı. www.kosnews24.gr'nin haberine göre; yaklaşık 90 Yunan askerinin bulunduğu birlikteki denetlemelerden sonra Korgeneral Stefanis'in, adada gecelediği de duyuruldu.



GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Korgeneral Stefanis'in bölgede olduğu saatlerde, Yunan sahil güvenlik botlarının Kardak'a iki mil mesafedeki Kalalimnos Adası etrafında güvenlik önlemi aldığı, Yunan askeri helikopterlerinin kendi sınırları içerisinde uçtuğu fotoğraflar da Yunan Genelkurmay Başkanlığı'na ait sitede yayınlandı.






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