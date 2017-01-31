FLAŞ... Kardak'ta yeni gerilim

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Türkiye ile Yunanistan’ın 21 yıl önce savaşın eşiğinden dönmesine neden olan Kardak Kayalıkları’nı ziyaret etmek istemesinin ardından yaşanan gerilimin ardından bugün de Yunanistan donanmasına ait iki bot Türk karasularına girdi.
Saat 11.00'de Kardak kayalıklarına gelen Yunan sahil güvenlik botlarının Türk karasularına girmesi üzerine, Türk askerleri müdahale etti. Türk karasularından çıkarılan Yunan botlarının, Kardak'a 1.5 deniz mili uzaklıktaki Kalalimnos Adası yakınlarına çekilince gerginlik de sona erdi.
Türk askerinin bölgedeki halen bekleyişi sürüyor.