FLAŞ... Kardak'ta yeni gerilim

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Türkiye ile Yunanistan’ın 21 yıl önce savaşın eşiğinden dönmesine neden olan Kardak Kayalıkları’nı ziyaret etmek istemesinin ardından yaşanan gerilimin ardından bugün de Yunanistan donanmasına ait iki bot Türk karasularına girdi.





