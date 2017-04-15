Almanya'yı sarsan saldırıda sürpriz gelişme

Borussia Dortmund-AS Monaco Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesi, Dortmund takım otobüsünün yakınında bombalı saldırı gerçekleşmiş, biri futbolcu iki kişi yaralanmıştı.





Salı günkü bu olaya terör şüphesiyle Federal Savcılık el koydu ve biri Alman diğeri Iraklı selefi iki kişiye odaklandı. İki şüphelinin evine baskın düzenlendi. 26 yaşındaki bir Iraklı önce gözaltına alındı.





Ancak araştırmalar sonuç getirmedi. Mart 2015’te Irak’tan Türkiye’ye geçen ve 2016'da Almanya'ya gelen Abdul Beset A. adlı şüphelinin saldırıyla bağlantısını kanıtlayacak bir delil bulunamadı. Buna karşın Beset, IŞİD üyesi olmaktan tutuklandı.





HEDEF ŞAŞIRTMA GİRİŞİMİ





Olay yerinde bulunan, saldırının Alman Tornado uçaklarının Suriye'deki hava harekatlarına katılması nedeniyle "Allah için" düzenlendiğini belirten üç Almanca mektup ise polise göre bir hedef şaşırtma girişiminin parçası.





Alman medyasında bugün çıkan haberlere göre saldırıyla ilgili hazırlanan komisyon raporunda bu yöndeki "ciddi şüpheler" vurgulandı. ARD'ye konuşan Federal Savcılık Sözcüsü Frauke Köhler "Mektuplar gerçekten şüphe uyandırıcı" dedi.





Bild'e demeç veren bir soruşturmacı da saldırganların aşırı sağcı olma ihtimalinin ağır bastığını söyledi.





Bu arada Tagesspiegel gazetesine dün gönderilen bir isimsiz mektupta aşırı sağcı ifadeler kullanılarak saldırı üstlenildi. Adolf Hitler'e atıfta bulunan mektupta çok kültürlülük eleştirildi ve 22 Nisan'da yeni bir saldırı yapılabileceği öne sürüldü.