Ameliyat sonrası narkozdan çıkar çıkmaz hapishanedeki koğuşuna gönderildi

Kanser hastası Harun Vural'a ameliyat sonrası serum ve ağrı kesici verilmeden hapishanedeki koğuşuna gönderildi. Yoğun bakımda tutulması gereken Vural'ın ağrı kesici verilmemesi nedeniyle, koğuşta dayanılmaz acılar çektiği belirtiliyor.





NARKOZU GEÇER GEÇMEZ HAPİSHANEYE





Erzurum H Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Harun Vural'a kanser teşhisi konulmasının ardından ameliyata alındı. Vural'ın ameliyattan 15 gün önce hastaneye yatıp bir dizi ön tedavi alması gerekiyordu ancak bu durum Savcı Muhammet Nurullah Yaşar'ın emriyle engellendi.





Ameliyat günü hastaneye getirilen Vural'ın ameliyattan önce son kez yakınlarını görmesi de yine savcı Yaşar'ın emriyle engellendi.





Aktifhaber'in ulaştığı bilgilere göre asıl skandal ise ameliyattan sonra yaşandı. Vural'ın yakınlarının anlattığına göre ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Vural, yine Savcı Muhammed Nurullah Yaşar'ın talimatıyla narkozdan uyandığı an hapishaneye geri gönderildi.





SAVCI EMRİYLE: SERUM VE AĞRI KESİCİ YASAK

Vural'ın, ağır kanser ameliyatından sonra; serum, antibiyotik ve kan besleyici ile takviye edilmesi gerektiği, günde 2 ya da 4 ağrı kesici iğne vurulması gerektiği belirtiliyor.





Narkozdan çıktığı an Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Vural'a yine savcı emriyle ağrı kesici, antibiyotik, serum ve kan besleyicinin verilmediği belirtiliyor.





CEZAEVİNDE DE İŞKENCE

Yeni ameliyat olmuş Vural'ın hayatını tehlikeye atacak uygulamalar hapishanede de devam etti. Vural'ın hapishane revirinde kalmasına da izin verilmedi. Vural her türlü enfeksiyon riskini barındıran kalabalık koğuşa gönderildi.





Ameliyat bandajları, dikişler ve ağrılar içinde Vural'ın koğuşunda tutulduğu belirtiliyor.





SAVCI VE HAPİSHANE YÖNETİMİ SORUMLU

Enfeksiyon, iç kanama, emboli gibi pekçok komplikasyonla karşı karşıya bulunan Vural'a herhangi bir şey olması durumunda tek sorumlu Savcı Muhammet Nurullah Yaşar ve Erzurum H Tipi Cezaevi yönetimi.





NE OLMUŞTU?

Erzurum'un Tortum İlçesi'nde veterinerlik yapan Harun Vural 12 Ocak 2017'de gözaltına alındı. 11 günlük gözaltı sonunda tutuklandı. Suçlama MİT'in fişlemelerinin yer aldığı ByLock ile ilgili excel tablosuydu. 3 aydır Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatıyor.

Harun Vural'ın cezaevi şartları sebebiyle idrar kesesinde kist oluştuğu belirtiliyor. Cezaevinde kanaması durmayan Vural'ın tahliyesine savcı Muhammed Nurullah Yaşar cevap vermedi. Durumu kötüleşen Vural'ın hastaneye sevk edilmesinin ardından kanser olduğu teşhisi konuldu ve ameliyat kararı alındı. Vural'ın ameliyat öncesi 15 gün ön tedavi görmesi gerekiyordu ancak bu da Savcı emriyle engellenmişti.