Samanyolu Haber /Gündem / Yıldırım itiraf etti: Anadolu Ajansı'nın yaptığı normal değil /16 Haziran 2019 22:50

Yıldırım itiraf etti: Anadolu Ajansı'nın yaptığı normal değil

23 Haziran'da tekrar yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'ne günler kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP’nin adayı Binali Yıldırım karşı karşıya geldi. Yıldırım, İmamoğlu'nun 31 Mart akşamına dair sorusunaı cevap verirken, “Anadolu Ajansı’nın 31 Mart gecesi yaptığı normal değil, bunu kabul ediyorum.” dedi. Yıldırım, AA’nın açıklama yapması gerektiğini söyledi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) müracaatı üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı iptal kararı sebebiyle 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'ne günler kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP’nin adayı Binali Yıldırım karşı karşıya geldi. 

Programın moderatörlüğünü üstelenen İsmail Küçükkaya adayların birbirlerine birer soru yöneltmesini istedi. 

Ekrem İmamoğlu (ortada) ile Binali Yıldırım (sağda) gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde canlı yayında karşı karşıya geliyor.

YILDIRIM: AA AÇIKLAMA YAPMALI

İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy sayımı esnasında Anadolu Ajansı'nın (AA) veri akışının kesilmesini ve İstanbul sokaklarına asılan “Gönül Belediyeciliği kazandı” afişlerini sordu. 

Yıldırım, bu soruya cevap verirken “Anadolu Ajansı’nın 31 Mart gecesi yaptığı normal değil, bunu kabul ediyorum.” dedi, AA’nın açıklama yapması gerektiğini söyledi.

VERİLERİN YEDEKLENMESİ  

Binali Yıldırım ise, İmamoğlu’na İBB verilerinin kopyalanması talimatını neden verdiğini sordu. İmamoğlu, bunun amacının basit bir yedekleme işlemi olduğunu söyledi, “Sanki ajanlar basmış, ayıp” yorumunda bulundu.
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