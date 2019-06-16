Samanyolu Haber /Gündem / Kayyımın yönettiği İBB oy için para mı dağıtıyor? ‘Kart limitiniz 400 lira olacak, Binali Bey’in selamı var’ /16 Haziran 2019 14:23

Kayyımın yönettiği İBB oy için para mı dağıtıyor? ‘Kart limitiniz 400 lira olacak, Binali Bey’in selamı var’

Tarafsız olması gereken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya geçici yönetimindeki büyükşehir belediyesinin 23 Haziran seçimi öncesinde AKP’nin adayı Binali Yıldırım adına para vaat ettiği öne sürüldü.

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Tarafsız olması gereken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya geçici yönetimindeki büyükşehir belediyesinin 23 Haziran seçimi öncesinde AKP’nin adayı Binali Yıldırım adına para vaat ettiği öne sürüldü.

İddialar CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş tarafından Twitter’da gündeme getirildi. Yarkadaş, 100 yardım kartı kullanan vatandaşların ‘05536528245‘ numaralı telefondan aranarak kendisine şunun söylendiğini aktardı: “Sizi ziyarete gelmek istiyoruz. Kartınızın limiti gelecek ay 400 TL olacak. Sayın Binali Yıldırım’ın selamı var.”

Yarkadaş sözünü ettiği numarayı aradığını ve karşıdaki kişinin telefonun ‘İBB Sosyal Hizmetler Dairesi’ne kayıtlı olduğunu’ söylediğini aktardı. Telefondaki görevli evleri ziyaret ettiklerini, dün de sekiz eve gittiklerini söylemiş.

Yarkadaş konuyla ilgili şu yorumu yaptı: “YSK’nın hukuksuz kararı sonucu kayyım atanan belediye, AKP’nin adeta yan kolu gibi çalışıyor. Yoksullaştırılan yurttaşlarımızın durumu ise açıkça istismar ediliyor ve yardımların ‘gelecek ay’ artırılacağı söyleniyor. Tabii Binali Yıldırım vurgusu da ihmal edilmiyor.”
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