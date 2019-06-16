İmamoğlu hazırlıklı, Yıldırım gergin

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) müracaatı ve Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) iptaliyle yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'ne bir hafta kaldı.





Öne çıkan iki aday olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP'li Binali Yıldırım, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde karşı karşıya geliyor.





İkilinin buluşmasına ilişkin ilk yorumlar geldi.





"BİNALİ YILDIRIM GERGİN VE HAZIRLIKSIZ"





Gazeteci Kadri Gürsel, seçim iptaline ilişkin tartışmaya İmamoğlu'nun hazırlıklı olduğunu söylerken, "İlk izlenim: Ekrem İmamoğlu hazırlıklı, Binali Yıldırım gergin ve rakibine kıyasla hazırlıksız." dedi.





Gazeteci Şirin Payzın, "İmamoğlu vücut dilini, ses tonunu iyi kullanıyor. Net anlatıyor. Binali Yıldırım'ın inanmadığı şeyi savunur bir hali var." dedi.





Ekonomist Uğur Gürses, "Binali Yıldırım başkası adına vekaleten gelip anlatıyor gibi..." dedi.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi için yarışan Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde canlı yayında karşı karşıya geliyor.





"TALİMATI BEN DEĞİL PARTİM VERDİ"





Ekonomist Emin Çapa, Binali Yıldırım'ın Anadolu Ajansı'nın (AA) veri kesmesine ilişkin soruya verdiği cevabı, "Sn Yıldırım; "Anadolu Ajansı'nın niye veri akışını kestiğini AA açıklamalı, bu sorunun muhatabı ben değilim. AA'nın bağımsız olmadığını Sn Yıldırım dahil herkes bildiğine göre, "talimatı ben değil partim verdi" demek istiyor herhalde." şeklinde yorumladı.





Gazeteci Ceyda Karan, İmamoğlu'nun bilboard sorusuna Yıldırım'ın verdiği cevap için, "Binali Yıldırım kendisinin kazanmamış olduğu seçimi ilçelerde/belediye meclislerinde partisinin diğer adaylarının kazanması üzerine, üzerinde kendisinin fotosunun basılı olduğu bilboardların ertesi sabah körü hazır nazır edilmesini doğal karşılıyor." ifadelerini kullandı.