[CANLI İZLE] İmamoğlu ile Yıldırım karşı karşıya...





Adayların vaatlerini ve merak edilen sorulara cevap vereceği program İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde yapılıyor.





ORTAK CANLI YAYIN





Siyasi tarihimize geçecek büyük buluşma dileyen her televizyon kanalı tarafından canlı yayınlanabilecek.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu buluşmanın gerçekleştirileceği Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne oğlu ve eşi ile birlikte giriş yapmıştı.





BOLD Medya, İmamoğlu ile Yıldırım'ın karşı karşıya geldiği programı YouTube üzerinden naklen yayınlıyor.









Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mazbatasını elinden aldığı Ekrem İmamoğlu ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) ortak adayı Binali Yıldırım bu akşam Türkiye saati ile 21:00'de Lütfü Kırdar Kongre Salonunda karşı karşıya geliyor.