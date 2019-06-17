Erdoğan bir ay önce getirdiği döviz vergisini ihracatçı için kaldırdı

Son birkaç aylık dönemde ABD ile yaşanan S-400 krizi, devam eden seçim süreci, Merkez Bankası’nın rezervlerine ilişkin soru işaretleri ve ekonomi yönetiminin attığı adımlardan kaynaklı olarak lira, dolar karşısında baskı altına girmiş, sert değer kayıplarını engellemek adına bazı adımlar atılmıştı.





Bu kapsamda, 15 Mayıs’taki Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinde binde 1’lik vergi getirilmişti.





Söz konusu verginin bankalar ve yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptığı kambiyo satışları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan kambiyo satışları ile döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışlarından alınmamasına karar verilmişti.





Erdoğan’dan ‘müjde’

Erdoğan bugün İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada ‘ihracatçılara müjde’ verdiğini söyleterek, ihracatçıların desteklendiğini ve döviz alımı yaparlarken binde 1’lik kambiyo vergisinin ihracatçılardan alınmayacağını duyurdu.





Erdoğan şöyle konuştu: “Şimdi sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. Bugün imzaladığım, yarın da Resmi Gazete’de yayımlanacak. Sanayi sicil belgesi sahipleri ve ihracatçı birliklerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz. Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde 1’lik kambiyo vergisi ödemeyecek. Döviz spekülasyonu için aldığımız önlemlerin ihracatçıları etkilemesinin önüne geçiyoruz. Yönetim sistemindeki değişikliğin faydası bu.”







1998 yılında getirilen bu vergi 2008 yılında sıfıra indirilmişti.