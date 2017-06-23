Yeni rejimin siyah trasporterları bu sefer İzmir'de iş başında

MİT tarafından insanların kaçırıldığı ve kayıtsız/hukuksuz şekilde sorgulandığı iddiaları her geçen gün kuvvetleniyor.







Şu ana kadar 12 kişinin kaçırıldığı biliniyordu. İzmir'de kaçırılan Murat Okumuş ile birlikte bu sayı 13 oldu!

"OĞLUM KAÇIRILDI"

Okumuş'un babası Ahmet Okumuş Twitter'dan yaptığı paylaşımda oğlunun kaçırıldığını, yetkili makamlardan tatmin edici bir cevap alamadığını paylaştı.









KAÇIRILAN MURAT OKUMUŞ'UN BABASININ DİĞER PAYLAŞIMI

-Oğlum MURAT OKUMUŞ 'tan 16/06/2017 tarihi saat 18:00 den bu yana haber alamamaktayız. -1. Mali Müşavir olan oğlum 1977 doğumlu, evli ve 2 çocuk babasıdır. Vatanına, milletine, ailesine bağlı dürüst ve başarılı bir bireydir. -2. 16 Haziran Cuma akşamından itibaren oğlumdan haber alamıyoruz malesef... -3. Çevredeki tüm karakollara ve hastanelere sormamıza rağmen hiçbir kayıt bulamadık Oğlumun hayatından endişe etmekteyiz. -4. Son olarak 16 Haziran Cuma akşamı İzmir Bornova Kaymakamlığı tarafında bulunan Migros markete giderken görülmüş. -5. Kendi imkanlarımızla araştırmamız sonucu aynı gün belirtilen saatte bir kaçırılma hadisesi olduğunu öğrendik. -6. Görgü tanıkları oğlumun resmini, kıyafetlerini teşhis ettiler. Kaçırılan kişi oğlum Murat Okumuş. -7.Kendi imkanlarımızla ulaşabildiğimiz Görgü tanıklarının ifadesine göre; -8. Erzene Mahallesi 8 sokak 25/1 GYM Fitness civarı iki farklı araçtan inen kişiler oğlumu zorla araca bindirmeye çalışmışlar. Yer burası















