Samanyolu Haber /Gündem / Adam kaçırılan Siyah Transporterlar 15 Temmuz'da da sahnedeymiş /01 Haziran 2017 05:13

Adam kaçırılan Siyah Transporterlar 15 Temmuz'da da sahnedeymiş

15 Temmuz günü bir takım karanlık kişiler halkı 11 kişiyi kaçıran "Siyah Transporterlardan taramış... Bazı tanık anlatımlarından ortaya çıkan bir gerçek ise bu araçlardan TSK'da olmaması

Siyah Transporterlarla ilgili korkunç şüphe

Ankara merkezli adam kaçırmalarda kullanılan "Siyah Transporter"a ilişkin çok çarpıcı yeni bir bilgi ortaya çıktı. Siyah Transporter'lar 15 Temmuz'da halkın üzerine ateş açmak için kullanılmış. Sözkonusu araç Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yok. Benzer araçları SADAT kullanıyor.

15 Temmuz'da hayatını kaybeden Mahir Ayabak'ın annesi Muteber Ayabak, Ülke TV'de katıldığı programda "Pusuda yatıyorlarmış Siyah Transit, içinde keskin nişancılar varmış, ateş ediyorlar ve oğlum orda şahadet şerbetini içiyor" dedi.
 
Benzer bir açıklama Ahsen TV'nin 15 Temmuz sonrası canlı yayınında gerçekleşmişti. Köprü üzerine giderek köprüyü kapatan askerlere karşı direnen genç bir vatandaş, "Köprüde askerlerin olduğu taraf değil de diğer tarafta polis insanların üzerine ateş açtı. Mini Couper'lı iki tane şerefsiz takır takır halka ateş açtı" dedi. 

Bu iki bilgiye benzer pekçok bilgi bizzat şahitleri tarafından dile getiriliyor. 15 Temmuz'da AKP'nin paramiliter gücü SADAT'ın sahneye sürüldüğünü bizzat SADAT'ın kendisi anlatmıştı. Farklı noktalarda halka ateş açan sivil araçlar, akla SADAT ve benzeri paramiliter güçleri akla getiriyor. Bunlardan biri de Halk Özel Harekat isimli grup. 
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Siyah Transporterlarla ilgili korkunç şüphe

Siyah Transporterlarla ilgili korkunç şüphe

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