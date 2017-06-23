Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li meclis üyesinden Kılıçdaroğlu'na ölüm tehdidi /23 Haziran 2017 09:11

AKP'li meclis üyesinden Kılıçdaroğlu'na ölüm tehdidi

AKP'de kaçak silahla poz veren yöneticinin ardından şimdi de ölüm tehdidinde bulunan meclis üyesi çıktı.

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Emniyetin sivillere dağıttığı silahla poz verip Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden AKP Gençlik Kolu Yöneticisinin ardından bir tehdit videosu da İzmir'den geldi    

İzmir Karabağlar Belediyesi'nin AKP'li  Meclis üyesi Emrullah Kavuz'a ait olduğu belirtilen bir video internette yayınlandı. Videoda konuşan Kavuz, 'Adalet Yürüyüşü' başlatan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ölüm tehdidinde bulundu.

Video paylaşım sitesi Dailymotion'da yayınlanan videoda Emrullah Kavuz'a arkasında toplanan bir grup tekbir getirip rabia işareti yaparak eşlik ediyor.

Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içeren sözler sarf eden Kavuz, videonun sonunda "Reisin ağzından çıkacak tek bir kelimeye bakıyoruz. Tek bir kelimesiyle ölürüz şehadet için koşar öldürürüz gereken her şeyi yaparız" diyor.

CHP'DEN SUÇ DUYURUSU

Sözcü'nün aktardığına göre CHP İzmir milletvekili Tacettin Bayır, AKP'li Meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bayır, "Bizler adalet için yürüyoruz.Haksızlığa uğramış herkes için yola çıktık. Bir gün adalet herkese gerekli olacak. Bizler barış, kardeşlik ve huzurdan bahsederken bu tarz olayların yaşanması oldukça düşündürücü ve üzücü. Vaktiyle dindar ve kindar nesiller geliyor demişlerdi. Türkiye nereye gidiyor. İnsanlık nereye gidiyor. Bugün AKP'ye oy vermiş, biri de yarın bir haksızlığa ugrayabilir. Bizler onlar içinde yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

HEYKEL'İ MÜSTEHCEN DİYEREK BEZLE KAPAMIŞTI
İzmir'in en yoğun kullanılan metro istasyonlarından İzmirspor durağındaki ahşap müzisyen heykeli, müstehcen olduğu gerekçesiyle Emrullah Kavuz'un hedefi olmuştu. Emrullah Kavuz, ‘çıplak' dediği heykele kilit vurmuştu.
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