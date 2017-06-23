AKP'li meclis üyesinden Kılıçdaroğlu'na ölüm tehdidi

Emniyetin sivillere dağıttığı silahla poz verip Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden AKP Gençlik Kolu Yöneticisinin ardından bir tehdit videosu da İzmir'den geldi





İzmir Karabağlar Belediyesi'nin AKP'li Meclis üyesi Emrullah Kavuz'a ait olduğu belirtilen bir video internette yayınlandı. Videoda konuşan Kavuz, 'Adalet Yürüyüşü' başlatan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ölüm tehdidinde bulundu.





Video paylaşım sitesi Dailymotion'da yayınlanan videoda Emrullah Kavuz'a arkasında toplanan bir grup tekbir getirip rabia işareti yaparak eşlik ediyor.





Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içeren sözler sarf eden Kavuz, videonun sonunda "Reisin ağzından çıkacak tek bir kelimeye bakıyoruz. Tek bir kelimesiyle ölürüz şehadet için koşar öldürürüz gereken her şeyi yaparız" diyor.



