Siyah transporterlar kaçırdı, tam bir ay geçti, hala ses yok

Kaçırılma olayıyla ilgili akıllara MİT’in operasyon yapabileceği geliyor. Daha önce de Ankara’da bindiği taksiden kaçırılan Önder Asan, 42 gün sonra Emniyet’te bulunmuştu. Asan’ın eşi Fatma Asan, 14 Mayıs günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “?42 gün bir yerde tutulmuş. Cuma günü emniyete teslim edilmiş.” demişti.





Fatih Kılıç’ın eşi: Çocuğum her zil çalışında babasının geldiğini sanıyor





Ankara’da kaçırılan KHK mağduru Fatih Kılıç’ın eşi Nihal Kılıç, eşiyle ilgili tek bir haberin bile gelmediğini ve ilgili kurumların sessiz olduğunu söylüyor. Twitter hesabından yetkilileri ulaşmaya çalışan Nihal Kılıç, “Eşim Fatih Kılıç’tan 14 Mayıs Pazar gününden beri haber alamıyorum. Ailece perişan olduk. Lütfen yardım edin! ” diyor. Çocuğunun her kapı zili çalındığında babasının geldiğini sandığıın söyleyen Kılıç, “Apartman görevlisi zile her bastığında küçük oğlum babam geldi diyerek kapıya koşuyor. Ben ise içim sızlayarak sadece izliyorum.Her çalan telefon ve kapı zili benim için bir umut oluyor ama her seferinde umutlarım yerle bir oluyor. Şu mübarek Ramazan ayı hürmetine, Allah’tan dileğim eşimin sağ salim bulunması ve evine çocuklarına geri dönmesidir.” dedi.





“Tam bir ay geçti, hala ses yok”





Avukat Mustafa Özben’in eşi ise Twitter hesabından paylaştığı videoda “Eşim 9 Mayıs Salı günü kızımı okula bıraktıktan sonra bir daha eve gelmedi. Ertesi gün karakola, birçok kuruma sordum, bir cevap verilmedi. İnsanlık adına yardımcı olun” diye konuşmuştu. Özben’in eşinin 10 Haziran’da paylaştığı en son twette ise “Tam bir ay geçti ve eşim Mustafa Özben’den halâ ses yok. Kim kaçırdı? Niye kaçırdı? Yetkililer neden susuyor? Cevap yok malesef ” açıklamasını yapmıştı.