Sahip çıktığı programda Erdoğan'a alt yazı şoku

TRT1’de yayınlanan Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Finali’nde kullanılan bir KJ yandaşları rahatsız etti. Dün akşamki programa katılan AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görüntüsünün altına, “Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin?” ayet mealine yer verildi.





İnfitar Suresi’nin 17’inci ayetinin meali olan bu ifade yandaşları rahatsız etti. Ömer Turan twitter hesabından yaptığı açıklamada bu görüntü için operasyon diyerek “Nedense hep Erdoğan’a denk geliyor” yorumunu yaptı. Turan görüntü için TRT Haber Koordinatörü Yaşar Taşkın’ı suçladı.





TRT geçmişte de Erdoğan’la ilgili benzer alt yazıları ekrana yansıtmıştı;























