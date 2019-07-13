Yeni parti için yüzde 50'yi telaffuz etti

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurucularından Ali Babacan, 8 Temmuz'da kurucusu olduğu partiden “Yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir.” diyerek istifa etmişti. Kamuoyu araştırma şirketlerinden de peş peşe anket değerlendirmeleri geliyor.







Babacan’ın ekibinde yer alacağı söylenen Beşir Atalay’ın yaptırdığı yüzde 18'lik gibi bir rakamdan bahsedilen anketten sonra AKP'ye yakın ANAR'ın Genel Müdürü İbrahim Uslu, Babacan'ın yanı sıra Ahmet Davutoğlu'nun da kuracağı söylenen yeni partilerin oy potansiyeli hakkında konuştu.





USLU: SEÇMENİN YÜZDE 50'Sİ PARTİ TERCİHİNİ DEĞİŞTİREBİLİR





Yavuz Oğhan'ın "Bidebunudinle" programına konuk olan Uslu, 2-3 seçimdir aynı partiye oy verdiği halde partisinden mutsuz olan bir kesimin de var olduğunu dikkati çekti.





Uslu, “Bunların hepsini topladığımızda seçmenin yaklaşık yüzde 50’si yapıyor. Yani seçmenin yaklaşık yüzde 50’si parti tercihini değiştirme potansiyeline sahip. Bu durum mevcut kurumsal partilerin önünde bir tehdit, yeni partiler için de bir fırsat olarak görünüyor." ifadelerini kullandı.





Son anketlere göre Ali Babacan (solda) ile Ahmet Davutoğlu'nun Erdoğan'ın liderliğindeki AKP'ye alternatif parti kurma çalışmalarının seçmen nezdinde ciddi karşılığı olduğu sonucu çıkıyor.

YÜZDE 50'NİN BİR KISMI YENİ PARTİYE OY VERECEK





Bu potansiyele sahip seçmenlerin hepsinin gidip yeni partiye oy vereceği gibi bir durum olmadığının da altını çizen Uslu, “Elbetteki yüzde 50’nin bir kısmı mevcut partilere yönelecektir, bir kısmı da yeni partiye oy verecektir.” tespitinde bulundu.





Uslu'ya göre seçmenin yüzde 20’si yakın zamana kadar sadakatsiz seçmenlerden oluşuyordu ve bunlar her seçimde farklı partiler deniyorlar.





"Bu eğilim referandumdan bu tarafa güçlenmeye başladı." diyen Uslu, "Seçmenin yüzde 25’e yakını bir önce oy verdiği partiyi tercih etmiyor. Dolayısıyla bu yeni kurulacak partiler için bir potansiyel. Bir de yüzde 10 civarında kendisini hiçbir partiye ait hissetmeyen seçmen var.” dedi.





Ebeveynlerine benzer oy verme eğiliminin de son zamanlarda düştüğünü belirten Uslu, gençlerin yeni partilere yönelebileceklerini kaydetti.