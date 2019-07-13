Samanyolu Haber /Ekonomi / Bilal Erdoğan'ın arkadaşına ihalesiz arsa! /13 Temmuz 2019 20:10

Bilal Erdoğan'ın arkadaşına ihalesiz arsa!

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bulunan 158 milyon 431 bin TL değerindeki arsa AKP lideri Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın imam-hatip lisesinden arkadaşı olan Burak Aksüs ve ortaklarına ihalesiz verildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal iddialar hakkında sessiz kalmayı tercih etti,

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yayımlanan rapora göre, İstanbul Ataşehir'de bulunan bir arsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın okul arkadaşına ihalesiz verildi.
 
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle el konulan şirket ve gayrimenkuller ihalesiz olarak yandaşlara dağıtılmaya devam ediyor. 

158,4 MİLYON TL DEĞERİNDE BİR ARSA!

TMSF'nin faaliyet raporuna göre, İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bulunan 158 milyon 431 bin TL değerindeki arsa AKP lideri Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın imam-hatip lisesinden arkadaşı olan Burak Aksüs ve ortaklarına ihalesiz verildi. 

TMSF ihalesiz verdiği arsa üzerine yapılan konut projesinden hasılat payı almakla iktifa edecek. 

BirGün gazetisinin haberine göre, Lens Grup ismi altında konsorsiyum olan AKP’ye yakın üç şirket 35 bin 788 metrekarede konut inşâ ediyor. 

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ise iddialar hakkında şu ana kadar herhangi bir beyanda bulunmadı. 

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TMSF’nin kıyak geçtiği AKP’ye yakın firmalar şu şekilde: Aksüs Yapı’nın sahibi Burak Aksüs, Bilal Erdoğan’nın imam-hatip lisesinden arkadaşı ve Erdoğan ailesi tarafından kurulan Ortadoğu Proje Geliştirme İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş isimli şirketin de ortağı. 

Aksüs, daha önce de ETİ Maden İşletmeleri’ne bağlı Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yüzde 28,2’lik hissesi devredilmişti.

Erdoğan’ın çocukluk arkadaşı olan Mehmet Gür’ün ortağı Celal Demirtaş’a ait Reyhan İnşaat konsorsiyumun bir diğer ortağı oldu.

BAĞCE DE KONSORSİYUMDA

90’lı yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sattığı iki TIR lale ile iş insanı olduğunu açıklayan Mehmet Akif Bağce de diğer ortak oldu. 

Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde hızla zenginleşen Bağce kardeşlerin Marmara Fidancılık ve Seracılık A.Ş adlı şirketi arsadan payını aldı.
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