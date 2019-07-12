Erdoğan'dan Babacan'la hareket edenlere: Kimmiş onlar?

Havuz medyasına yansıyan bilgilere göre Erdoğan, Ali Babacan’ın yürüttüğü yeni parti çalışmaları ile ilgili olarak “Daha öncekiler hüsrana uğradı, bunları da aynı son bekliyor” değerlendirmesini yaptı.





Erdoğan, geçen hafta başladığı milletvekilleri ile istişare toplantılarının sonuncusunu dün gerçekleştirdi. 20’ye yakın milletvekilinin söz aldığı toplantıda Erdoğan seçim sonuçlarını değerlendirdi ve milletvekillerinden gelen görüşlere cevap verdi.







'HÜSRANA UĞRARLAR'







Ali Babacan’ın yürüttüğü yeni parti çalışmalarına ilişkin milletvekillerinin “AK Parti’den başka istifalar olabileceği ve Babacan ve ekibinin buna ilişkin görüşmeler yürüttüğü” iddialarını gündeme getirmesi üzerine de Erdoğan şöyle konuştu:





"Kimlerle görüşüyorlarmış, ben kimseyi duymadım. Sizin aranızdan duyan var mı? (Milletvekillerinden ‘yok’ cevabını alınca) Daha önce de buna benzer şeyler yaşandı. Hepsi hüsrana uğradı. Kim hatırlıyor şimdi onları? Hepsi unutuldu gitti. Bunları da aynı son bekliyor. AK Parti’den hiçbir arkadaşımın bunlarla hareket edeceğini düşünmüyorum. Ben bu davaya inanan hiçbir arkadaşımın bunlara prim vereceğini düşünmüyorum. Biz birlik beraberliğimizi koruyacağız.”





'LİSTEYİ DAĞITIN'







Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın konuya dair kaleme aldığı göre de bazı milletvekilleri AKP Kurucular Kurulu’ndan istifa edeceklerin olduğu iddialarını gündeme getirdi. Erdoğan, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin’e dönerek “Bu 73 kişinin listesini çıkarın da dağıtın arkadaşlara, herkes bunları bilsin, kimlerden oluştuğunu görsünler” dedi.