Erdoğan'ın damadı batırdı, Babacan gelsin

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 74 kurucu üyesinden biri olan Ali Babacan'ın AKP'den istifa etmesi ve yeni parti kuracağını ilan etmesi herkesten çok Ankara'nın Çıkrıkçılar Yokuşu'nda ticaretle meşgul olan esnaf komşularını heyecanlandırdı.





Çıkrıkçılar Yokuşu, Ankara’da Babacan’ın aile şirketi Ali Babacan Tekstil AŞ.’nin kurulduğu yer.





Babacan’ın çırak olarak kendisiyle adaş dedesi tarafından kurulmuş ve babası Hilmi Babacan’ın yanında yetiştiği tekstil mağazasına komşu esnaf da gelişmeleri yakından takip ediyor.





"PARTİ KURACAĞINI DUYDUK, MEMNUN OLDUK"





VOA Türkçe, Çıkrıkçılar Yokuşu’nun esnafına mikrofon uzattı ve Ali Babacan ismi hakkındaki düşüncelerini sordu.





Kimi ismini açıklamaktan kaçınsa da seçmeni olduğunu belirttiği AKP’ye rağmen Babacan ismini destekledi kimi ise üzüntüsünü paylaştı.





Esnaf Mehmet Nuri Doğan, Babacan için, "Babası dürüst ailesi dürüst, kendisi dürüst bir insan olarak tanıyorum." ifadelerini kullandı.





Çıkrıkçılar Yokuşu esnafından Mehmet Nuri Doğan, Ali Babacan’ı bizzat tanıyor.





Doğan, Babacan için, "50 senedir, daha fazla bir zamandır tanıdığım, tertemiz bir sülaleden gelme, babası dürüst ailesi dürüst, kendisi dürüst bir insan olarak tanıyorum. Kuracağı partide de başarılar diliyorum. Allah hayırlı etsin. Dün duyduk daha. Memnun olduk. Yani Ali Babacan iyi bir insan. Ama ekibi, çevresi, hangisi, kim kimlerle çalışacak, onu zaman gösterecek." dedi.





"ERDOĞAN'IN DAMADI EKONOMİYİ BATIRDI, BABACAN BAŞARILI OLUR"





İsmini paylaşmayan bir başka esnaf, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekonomiyi bir senede krize sürüklediğini kaydetti.





Esnaf, “Ali Babacan her şeyden önce ekonomi bakanı olduğu için dört dörtlük bir bakan. Her şeyiyle dürüst bildiğimiz bir insan. Erdoğan'ın damadı ekonomi bakanı, konuştukça dolar yükseliyor. Onu (Berat Albayrak) ciddiye almıyor piyasa her şeyden önce. Ali Babacan gelsin. Ben bu zamana kadar hep Ak Partiliydim. Bundan sonra Ak Parti bizim için bitmiştir. Bilakis emekliler için. Emekliler, bu hükümeti düşürecek. Emekliye 100 lira zam verilmez." dedi.





İsmini vermek istemeyen bir esnaf, "Erdoğan’ın damadı konuştukça batıyor. Ekonomiyi batırdı." dedi.





Aynı esnaf, "Enflasyonu kendileri düşünüyorlar kendileri yükseltiyorlar. Babacan’ı, Tayyip Erdoğan görevden aldı. Bugün Babacan olsaydı bugün ekonomi bir yerlere gelirdi. Erdoğan’ın damadı konuştukça batıyor. Ekonomiyi batırdı. Ali Babacan başarılı olur. Babacan'ın ekonomi bakanı olduğu zaman da ekonomi çok iyiydi." ifadelerini kullandı.





"Ama şimdi piyasalar kilitlendi. Milletin alım gücü yok." diyen esnaf, "İş yok, güç yok. Her taraf kapalı. Bir çarşıya insinler, bir tabana insinler. Halka bir insinler, bir sorsunlar. Acaba hayatından memnunlar mı?” diye konuştu.





"ŞU POZİSYONDA İYİ OLDU"





Babacan’ın aile şirketine komşu dükkanı olduğunu belirten bir başka esnaf da Babacan’ı deskekliyor.





Esnaf, “Başarılı olacağına eminim. Buranın en eski en kaliteli esnaflarından biri. Yıllardır tanırız kendisini. Başarılı olacağına inanıyorum. Şu pozisyonda iyi oldu. Yani AK Parti eskisi gibi değil. İlk başladığı dönemde devam etmiş olsaydı ekonominin daha düzgün olacağını düşünüyorum. Başarılı olmama gibi bir şansı yok.” ifadesini kullandı.





"DÜŞMANI DEĞİL YA! KILIÇDAROĞLU GÜZEL İŞ YAPSIN OYUMU ONA VERİRİM"







Bir başka esnaf ise, Babacan’ı çok sevdiğini ve görevde iken ekonomiyi iyi idare ettiğini belirterek, yeni partiden yana ise şüpheli.





İstanbul’da 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'nun 800 bin oy farkı ile Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin akabinde AKP'de ayrılık olmasını yanlış bulduğunu belirten esnaf, “AK Parti’ye bir ders oldu bu biliyorsunuz İstanbul'un kaybı. Ülkemiz güçlensin. Ben bunu isteyen bir sade bir vatandaşım. Yoksa benim koyu koyu, sıkı sıkı bir partim martim yok. Sana veririm, yarın ötekisine veririm. Düşmanım değil ya, Kemal Kılıçdaroğlu güzel şey yapsın ona oy veririm.” diye konuştu.





Esnaf Mustafa Altuğ Gürlek, "Artık sosyal medya var. Herkes izliyor, görüyor bunları. Bu çıkmazların halledilmeyeceğine inanmaya başladık, yani artık." dedi.





"ALİ BABACAN'A HAKSIZLIK YAPILDI"





Esnaf Mustafa Altuğ Gürlek ise Babacan’ın yeni parti kurma girişimini ise “yerinde” buluyor.





Gürlek, AKP’nin değişim geçirdiğini ve Babacan’a haksızlık yapıldığını belirterek, bu sebeple yeni siyasete ihtiyaç olduğunu söyledi.





Gürlek, “Şu anda bence gerekli diye düşünüyorum. Çünkü artık bazı çıkmaz sokak durumları meydana geldi. Ak Parti eski Ak Parti değil. Ki bu insanlar AK Parti'nin temelleri idiler önceden. Ama şu anda bakıyoruz tamamen değişmiş bir kadro." dedi.





Babacan gibi çalışkan bir kişinin saf dışı bırakılmasını doğru bulmadığını ifade eden Gürlek, "Yani kendisini de bu konuda haklı olarak görüyorum. Kendisi çok prensipli ve iyi bir ekip kuracaktır. Yenilenmeye ihtiyaç var. Şöyle bir söz vardır. Her zaman daha iyisi vardır. Yani bir kişiye böyle tam bağlanıp da beklemektense yeni oluşumların önünü açmak şart." şeklinde konuştu.





"HALK GÖRÜYOR. ÇÜNKÜ SOSYAL MEDYA VAR"





Gürlek, Denizli ve Bursa’daki tekstil imalatçısı esnaf açısından ciddi sıkıntılar olduğunu belirterek, ekonomiden duyulan memnuniyetsizliği dile getirdi.





Seçmenin krizden AKP’yi sorumlu tuttuğuna aktaran Gürlek, “Mehmet Şimşek ekonomiden sorumlu devlet bakanımızdı ve sevilen bir insandı. Babacan keza öyle. Bunları ekarte edip yerine başka bir kişiyi getirdiniz zaman halk bunu görmeye başladı. Çünkü artık sosyal medya var. Herkes izliyor, görüyor bunları. Biz de görüyoruz. Bu çıkmazların halledilmeyeceğine inanmaya başladık, yani artık." şeklinde konuştu.