Samanyolu Haber /Ekonomi / Direnişe başlıyoruz... /13 Temmuz 2019 19:15

Direnişe başlıyoruz...

Nakliyat-İş Sendikası, “PETLAS/AKO işvereni işçi ve sendika düşmanlığı yapıyor. Sendikamıza üye işten çıkartılan işçi sayısı 25’e çıktı. Salı günü, Sendika ve İşçi Düşmanlığına Karşı Kitlesel Basın açıklaması ile birlikte direnişe başlıyoruz. Atılan işçiler geri alınsın. Yaşasın PETLAS/AKO direnişimiz.” açıklamasında bulundu.

SHABER3.COM

“Sendikalı oldukları” gerekçesiyle işlerine son verilen üç PETLAS çalışanının ardından bu kez de 22 işçi işten çıkarıldı.

Kırşehir'de, Abdülkadir Özcan A.Ş’ye bağlı PETLAS’ta taşıma ve lojistik işini yapan 400 işçi çalışıyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası'na üye işçilere sendikadan ayrılmaları için baskı yapıldı. 

Baskıya rağmen sendikadan ayrılmayan işçilerden üçü geçen günlerde işten çıkarıldı. İddiaya göre işveren, işçilerden TC Kimlik numaralarını da istedi.

“DİRENİŞE BAŞLIYORUZ”

Kırşehirhabertürk'ün haberine göre, "sendika üyeliği" gerekçesiyle işten çıkarılan üç işçinin ardından 22 işçi daha işten çıkarıldı. 

Nakliyat-İş Sendikası, “PETLAS/AKO işvereni işçi ve sendika düşmanlığı yapıyor. Sendikamıza üye işten çıkartılan işçi sayısı 25’e çıktı. Salı günü, Sendika ve İşçi Düşmanlığına Karşı Kitlesel Basın açıklaması ile birlikte direnişe başlıyoruz. Atılan işçiler geri alınsın. Yaşasın PETLAS/AKO direnişimiz.” açıklamasında bulundu.

PETLAS işçileri sendikalı oldukları gerekçesiyle sözleşmeleri feshedilen arkadaşlarına destek vermek için toplandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Nakliyat-İş Sendikası üyeleri Kırşehir Cumhuriyet Savcılığı'na Türk Ceza Kanunu'nun 117’nci ve 118’inci maddelerine göre suç duyurusunda bulunduklarını ve sendikanın da ayrıca suç duyurusunda bulunacağı açıklandı.

Nakliyat-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada, “Ancak tüm baskılara, tehditlere, keyfi işten çıkarmalarına karşın işyerinde çalışan işçi kardeşlerimiz, anayasal haklarına, sendikalarına, üyeliklerine sahip çıkmaktadır. Üye olmayan işçiler sendikamıza üye olmaya devam etmektedir. Sendikamız 6356 sayılı toplu iş sözleşmesi yasasına göre gerekli çoğunluğu sağladığı için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yetki tespiti için başvuru yapacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Nakliyat-İş Sendikası, PETLAS işverenine çağrıda bulundu.

Açıklamada, “İşçilerin anayasa, yasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan örgütlenme, sendikaya üye olma hakkına saygı gösterin. Sendikaya üye olduğu, e-devlet şifresini vermediği için kanunsuz şekilde işten çıkardığınız işçileri işe geri alın. Sendikamız PETLAS/AKO’da çalışan işçilerin insanca yaşayabilecek bir ücret ve çalışma şartları için her türlü mücadeleyi verecektir.” denildi.

PETLAS'TA İŞÇİLERE GÖNDERİLEN TEBLİGAT:

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Direnişe başlıyoruz... Sonraki Haber >>

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

AKP ile MHP'ye "af" sözünü hatırlattı: Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar?

AKP ile MHP'ye

Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video

Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:41:17