Yeni iddia: 2.2.2020 tarihinde...

Gazeteci Orhan Uğuroğlu, Yeniçağ gazetesinin bugünkü nüshasında “Babacan'ın partisinin tarihini açıklıyorum...” başlığı ile yayımlanan makalesinde çarpıcı bir iddiaya yer verdi.





Uğurluoğlu, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün destek verdiği Ali Babacan'ın yeni partinin kuruluş tarihi olarak 02.02.2020 tarihini seçtiklerini iddia etti.





KURULUŞ TARİHİ İLK KEZ TELAFFUZ EDİLDİ





Orhan Uğuroğlu, “Babacan'ın ‘ekonomi, eğitim, sağlık, güvenlik, dış politika, medya, çalışma hayatı, çevre’ gibi birçok alanda komisyonlar kurarak partinin programını hazırlamaya başladığını da vurgulayayım.” ifadelerini kullandı.





“Babacan ise henüz medya önüne çıkmadı, ama burada ilk kez açıklayayım.” diyen Uğuroğlu, tarihi şöyle yazdı:





“Abdullah Gül önderliğindeki Ali Babacan'ın partisinin ne zaman kurulacağını ilk kez açıklayayım.





Kuruluş tarihi: 02.02.2020





Bence de 2 Şubat 2020 Türkiye'yi yönetmeye talip olan parti için müthiş bir tarih. Çünkü partililerin aklında kalması için rakamların ahengi çok önemli.”





YAKINDA EKRANA ÇIKACAK





Babacan'ın partisinin kuruluş tarihi başta olmak üzere yeni siyasi hareket hakkında bilgi vermek için çok yakında televizyon ekranlarına ve abone sayısı fazla olan YouTube kanallarına çıkacağı belirtiliyor.





Babacan yeni partinin hedeflerini ve temel ilkelerini geniş kitlelere ulaştırmak için en son 2015 yılında kullandığı şahsi Twitter hesabını da aktif hale getirecek.





Babacan ile birlikte hareket eden Sadullah Ergin, Beşir Atalay ve Nihat Ergün de AKP'den istifa etmişti.





