Samanyolu Haber /Gündem / Babacan'ın ardından o isim de AKP'den istifa etti /28 Ağustos 2019 20:46

Babacan'ın ardından o isim de AKP'den istifa etti

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin 12 yıl çeşitli kademelerinde hizmet verdiği Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa etti. Ergin, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakan yardımcısı Ali Babacan ile yeni parti çalışmalarına katılan isimlerden biriydi.

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Ali Babacan 10 Temmuz'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurucu üyeliğinden istifa ettiğini duyurmuştu. Babacan'dan sonra Sadullah Ergin de istifa etti.

Ahval'in ulaştığı bilgilere göre Ergin istifasını e-devlet platformu üzerinden verdi. Ergin ne zaman istifa ettiğine yönelik soruya, "Bu soruyu pas geçelim." cevabını verirken konuyla ilgili bir açıklama yapmayacağını belirtti.

SADULLHA ERGİN KİMDİR?

3 Kasım 2002 Milletvekiliği Genel Seçimi'nde AKP'den Hatay milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girdi.

İlk 7 ay teşkilat başkanlığı bünyesinde Ege Bölge koordinatörlüğü yaptı. 20 Mayıs 2003'te AKP grup başkan vekili seçilen Ergin, 08 Ekim 2004'te de TBMM bünyesinde yapılan seçimlerde 2'nci kez AKP grup başkan vekili seçildi. 

1 Mayıs 2009'da AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabinde Adalet Bakanı olarak yer aldı. 6 Temmuz 2011 günü açıklanan 61'inci Hükümet'te de Adalet Bakanı olarak görev aldı.

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Hatay Belediye Başkanı adayı olması sebebiyle 25 Aralık 2013 günü yapılan kabine revizyonunda istifasını verdi.

Adalet Bakanlığı görevini Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ devraldı. 

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nde Hatay belediye başkanı adayı oldu, seçilemedi.
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