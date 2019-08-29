Samanyolu Haber /Gündem / Kotanın bedeli 250 milyon Euro /29 Ağustos 2019 10:40

Kotanın bedeli 250 milyon Euro

Türk TIR’ları yatıyor, Avrupalı TIR’lar cirit atıyor. Türk TIR’larına Macaristan’ın uyguladığı kota nedeniyle sefer yapamayan TIR’ların yerine Avrupa’dan gelen TIR’lar, Türk ürünlerini Avrupa’ya taşıyor.

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Verilen kotaların çabuk bittiğini söyleyen Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, yıllardır bu sorunla uğraştıklarını ve artık kalıcı çözüm beklediklerini söyledi.

Kotalar yüzünden yabancı TIR'ların Türkiye'ye gelerek malları taşıdıklarını anlatan Şener, 2018'de yaklaşık 100 bin yabancı TIR'ın geldiğini, ortalama araç başı 2 bin 500 euro aldıklarını kaydetti.

Sözcü'nün haberine göre, bu nedenle en az 250 milyon euroluk bir paranın yurtdışına gittiğini belirten Şener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan Cumhurbaşkanı ile arasının iyi olduğunu ve konuya el atmasını beklediklerini söyledi. Kotaların bitmesi nedeniyle taşıma maliyetlerinin arttığını vurgulayan Şener, şöyle konuştu:

“Devlet her isteyene bu belgeleri dağıtsa, mayıs olmadan kotalar bitecek. Bakanlık da her ay bir parçasını dağıtıyor. Biz de ne zaman bitecek diye ölüp ölüp diriliyoruz. Biz de diyoruz ki dağıtın şu belgeleri, ne olacaksa olsun. Bundan sonra da devletler oturup sorunu çözsünler. Ayda bir bu sorun yaşanıyor. Kotanın en az 100 bin olması lazım. Slovakya geçişi sınırsız yaptı mesela. Ama Macaristan 36 binde tutuyor. Araba kalmayınca navlun da artıyor. O arada Avrupa'dan boş TIR'lar geliyor, yükleri alıp götürüyorlar. Döviz de gidiyor Türkiye'den. Romanya'dan boş araç geliyor, Türkiye'den yükünü alıp Almanya'ya gidiyor. Filomuz burada yatarken mal ihraç etmek için 250-300 milyon Euro hizmet ithal ediyoruz.”

Türkiye, toplam ihracatının yarısını Avrupa'ya yapıyor. En büyük ihraç pazarları arasında ise Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler yer alıyor. Bu ülkelere gitmek için Türk TIR'ları başta Bulgaristan olmak üzere Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinden geçmek zorunda.

Güzergah üzerindeki ülkeler de Türk TIR'larına kota uyguluyorlar. Bulgaristan 250 bin, Romanya 55 bin, Macaristan 36 bin, Slovenya 20 bin, Avusturya 21 bin, Çek Cumhuriyeti 10 bin kota veriyor. UND'ye göre Gümrük Birliği kapsamında malların serbest dolaşım hakkı var ve kotalar Gümrük Birliği'ne aykırı.
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