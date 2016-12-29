Yazılmamış habere operasyon





Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alican Uludağ Twitter’dan Ahmet Şık’ın çok önemli bir haber üzerine çalıştığını ve Şık’ı haberi yazmasın diye gözaltına aldıklarını yazdı.







Uludağ’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:







“Ahmet Şık, iktidarın açıklanmasından korktuğu bir ‘haber’ üzerinde çalışıyordu. Dokunan yanar misali. Yazmasın diye aldılar.





Ahmet Şık'a yönelik soruşturmanın 3 gün önce başlaması ve ardından gözaltı yapılması, ‘aman yazmasın’ endişesinden kaynaklanıyor.





Haberin ne olduğunu açıklamak, bana düşmez. Çıktığında elbet yazacak ve gündemi yaratacağı, AKP'yi içeriden sarsacağı kesin.”





“GİZLİ TANIK İFADESİYLE SORUŞTURMA AÇMIŞLAR”





Avukat Fidel Okan sosyal medya hesabı üzerinden Ahmet Şık’la son yaptığı konuşmayı anlattı. Okan, Şık’ın kendisine kumpas kurmaya çalışanlar olduğu ve hakkında bir gizli tanık ifadesiyle F... soruşturması açıldığını söylediği aktardı.





Avukat Okan şunları yazdı:





“Birkaç gün önce beni aradı. Bana kendisiyle ilgili yeni yapılan ve duyduğum en alçak kumpaslardan birini anlattı. O kişi Ahmet Şık'tı... Bugün gözaltına alınmış, o gün görüştüğümüzde böyle bir şey mümkün değil demiştim. Mümkünmüş anladım. Ahmet Şık haklı çıktı.





Kendisiyle ilgili bir F... dosyası hazırlandığını öğrenmiş, dosya numarası üzerinden avukatı vasıtasıyla savcıya başvurmuş, dosya kapatılmış. Sonra yeni bir dosya açılmış ancak Ahmet Şık bu dosya numarasını da öğrenmiş. Nedir bu saçmalığın temeli diye sordum; bir gizli tanık ifade vermiş, savcı ifade almış sözde Ahmet Şık'a ‘İmamın Ordusu’ kitabını F... yazdırmış, buna hangi gerizekalı inanır dedim? Cevabını yazmayayım çıkınca kendisi söylesin! Ankara'ya gelecekti yüz yüze görüşecektik. Artık gelebilir mi emin değilim.







