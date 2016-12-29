Samanyolu Haber /Gündem / 2 yazar için tahliye kararı... /29 Aralık 2016 17:35

2 yazar için tahliye kararı...

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulunda yer aldıkları gerekçesiyle 19 Ağustos'tan beri tutuklu bulunan yazar Aslı Erdoğan ve 31 Ağustos'tan beri tutuklu olan dilbilimci Necmiye Alpay hakim karşısına çıktı. Savcı mütalaasında Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'nın tahliyelerini, İnan Kızılkaya'nın ise tutukluluk halinin davamını talep etti. Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay için tahliye kararı verildi.

Erdoğan: Bana diktatör miktatör demişler


Özgür Gündem soruşturması kapsamında uzun süredir tutuklu bulunan yazarlar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay hakim karşısına çıktı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya araç ve görevli eksikliği gerekçe gösterilerek 130 gündür tutuklu bulundukları davanın duruşmasına getirilmedi.

Savcı mütalaasında Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'nın tahliyelerini kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya'nın ise tutukluğunun devamını talep etti. Mahkeme heyeti, Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay için tahliye kararı verdi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya örgüt üyeliği ve propagandası ile devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 17.5 yıla kadar hapisleri istenen 133 gündür tutuklu bulunan yazar Aslı Erdoğan, 121 gündür tutuklu olan yazar Necmiye Alpay, tutuksuz yargılanan avukat Eren Keskin katıldı.

Fransız Le Monde gazetesinin 1.sayfasını ve iç sayfalardan 1 tam sayfasını Aslı Erdoğan'a ayırdığı gün tahliye kararı çıkması ise manidar bulundu...

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