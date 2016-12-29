Gazeteci Ahmet Şık'a El Nusra gözaltısı







Bu sabah saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Ahmet Şık'a yapılan suçlamalar belli oldu.





AKP'nin ajansı AA, Şık'a yapılan suçlamanın "Türkiye Cumhuriyetini, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak'' ve ''terör örgütü propagandasını yapmak" olduğunu ileri sürdü.





Ajansın servis ettiği haberde, Ahmet Şık'ın "suç" olduğu ileri sürülen Tweetleri ve haberleri de yer aldı.





İşte Şık'ın suçlamaya konu olan twitleri:





"Suikastçinin Nusra'cı değil FETÖ'cü olduğunu kanıtlama gayretindeki iktidar ve yancıları katilin polis olduğu gerçeğini ne yapacaksınız?"





'Katil devlettir deyince bozuluyorsunuz',





'İktidar nezdinde savaş gerektirecek durumun adı artık belli. O da rejim değişikliğine konulacak son noktadır',





'Savaş, PKK ile ülkenin belirli bir bölgesinde arada kesintiler olsa da 1984'ten bu yana var',





'Cizre'de evlerin bodrumlarında yakılanlarla İstanbul'da bombayla parçalananları kıyaslayacağına ikisine de itiraz et',





"Sırrı Süreyya Önder'e isnat edilen fiil suçsa, sarayda oturandan başlayarak daha bir dolu sanık olması gerekmez mi'",





'Tahir Elçi'yi tutuklamak yerine katletmeyi tercih ettiler, katil sürüsü bir mafyasınız',





"ABD ve AB'nin cihatçı teröre karşı müttefikimiz dedikleri PYD'nin terör örgütü olduğunu kanıtlamaya çalışanlar olağan şüpheli olmaz mı?''





HABERLERİ DE DOSYADA





Şık'ın Cumhuriyet gazetesinin internet sayfasında yer alan 14 Mart 2015 tarihli ''Ya Apo Kandil'e ya biz İmralı'ya'' başlıklı Cemil Bayık ile yaptığı röportaj, 8 Temmuz 2015 tarihli ''Bizimki gazetecilik sizinki ihanet'' başlıklı yazı, 9 Temmuz 2015 tarihli ''MİT tırları savcısı; MİT, Reyhanlı'ya göz yumdu onlara bilgi vermesek engellerdik'' başlıklı yazı ve 13 Şubat 2015 tarihli ''Tırdaki sır aydınlandı'' başlıklı yazıları ile 23-26 Eylül 2014 yılında Avrupa Parlamentosu ortaklığıyla Heybeliada'da düzenlenen basın özgürlüğü çalıştayında ''PKK için çalışanlar da gazetecidir'' açıklamalarıyla ''Terör örgütü propagandası yapma'' ve ''Türkiye Cumhuriyetini, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama'' suçlarını işlediği iddia edildi.