Samanyolu Haber /Gündem / Noel Baba'nın kafasına silah dayadılar /29 Aralık 2016 16:54

Noel Baba'nın kafasına silah dayadılar

Nazilli'de Alperen Ocakları üyesi bir grup, Belediye Meydanı'nda inançlara saygı anlayışıyla bağdaşmayan bir eyleme imza attı. Eylemciler sembolik de olsa Noel Baba'yı darp etti, kafasına silah dayadı. Vatandaşların şaşkın bakışları altında gerçekleşen eylem, efelerin zeybek oynamasıyla sona erdi.

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Noel Baba'nın kafasına silah dayadılar

‘Noel kutlamalarına tepki göstermek amacıyla' bu tür bir eylem düzenlediklerini ifade eden Alperen Ocakları Aydın İl Başkanı Burak Yaşar, "Amacımız insanların biraz daha özüne dönmesi. Bizler bin yıldır İslam'ın sancaktarlığını yapmakta olan Müslüman Türk milletiyiz. Hristiyanların adetlerine gösterilen hassasiyeti, mesela esnaflarımız Noel günlerinde dükkanlarını süslerken gerek Hıdırellez olsun, gerek Nevruz kutlamaları olsun, gerekse de bizim dini, milli bayramlarımız da göremiyoruz. Tamamen Hristiyan adetlerince Noel kutlanmasının karşısında olduğumuzu, bizim kendi manevi olarak, milli olarak bayramlarımızın nasıl kutlanması gerektiğini hatırlatmak amaçlı böyle bir organizasyon düzenledik" dedi. 

Vatandaşların şaşkın bakışları altında gerçekleşen eylem, efelerin zeybek oynamasıyla sona erdi.


 

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