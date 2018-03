Eller Gider Mars'a: SpaceX ve Terennüm Ettirdikleri

SpaceX firması geçtiğimiz ay (6 Şubat 2018, Salı) Mars'a bir uydu (Uzay Aracı) gönderdi. Uyduyu bir iki başarısız denemesi de olan Falcon Heavy füzeleri ile gönderdi ve işlem baştan sona başarılı bir şekilde tamamlandı. Füzeler planlandığı gibi dünyaya geri döndüler ve başka bir fırlatma için yeniden kullanılacaklar. Uydu ise Mars'a doğru yoluna devam ediyor. Uydu aynı firmanın Tesla isimli arabasını da taşıyor ve bu arabaya yerleştirilen kameralar sayesinde Mars'tan güzel görüntülerin gelmesini bekliyoruz. NASA'nın şu anda Mars'ta görev yapan Curiosity isimli bir uzay aracı var.



Sistem ve insanımızın özellikle iş adamlarımızın anlayışına değinmek gerekirse. Eğitim sistemimizin temelinde bir felsefe olmadığı için gideceğimiz limanı da bilmiyoruz. Yani şu anda okullarımızda öğrettiğimiz şeyleri ne için öğrettiğimizi bilen çok az öğretmenimiz vardır. Sorsanız, hepsi birşeyler söyleyecektir, yani kağıt üzerinde bir amaç, vizyon filan yazıyor ama yapılanlar ile bu amaç ve vizyon örtüşmüyor. En fazla alacağınız cevap ise öğrencilerin üniversiteye girmesi ve bir meslek edinmesi. Yani, insanlığa faydalı dünya çapında ses getirecek bir buluş yapacak öğrenci yetiştirmek gibi bir amacımız yok maalesef. Mesela, siz hiç bir tür kansere çare bulacak öğrenci yetiştiriyorum diyen bir öğretmen veya üniversite hocası gördünüz mü? Görmemişsinizdir, çünkü yok. Sebebini araştırınca işte imkan filan verilmediğini söylerler. Tam da bu noktada hükümetlerden ziyade bağımsız iş adamlarının devreye girmesi gerekir, Elon Musk gibi.

Elon Musk'ın kurduğu şirket devlet desteği ile kurulmamış, tamamen özel bir şirket. Yaptığı işler için de devletten para istediğini zannetmiyorum. Hatta devlet ihalelerine bile girmiyordur. Yaptığı işten kazandığı parayı yine idealleri uğruna harcamış ve harcayan birisi. Kısacası, insanlığa faydalı olmaya çalışan bir philantrophist-'hayırsever.' Bizim de ülke olarak Musk gibi eğitime katkı sağlayacak philantrophist'lere ihticamız var. İhtiyacından fazla para kazanan iş adamlarımızın eğitime doğrudan veya dolaylı belli bir hedef ve felsefe çerçevesinde destek vermesinin şart olduğunu düşünüyorum. [Alibaba'nın sahibi Jack Ma'nın şu sözleri çok önemli: By charity you cannot change the world, but if you have a philantrophy heart you can do a lot of things... We must have a philantrophy heart first and business skills... Bkz. https://www.youtube.com/watch?v=4zzVjonyHcQ