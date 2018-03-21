Beyinleri Formatlamak Şart

Okullarda bir şeylerin ders olarak verilmesi önemli değildir. Çünkü ders almayı insanlar her yerden yapabilirler, mesela aileden, sokaktan ve hatta ufacık bir karıncadan bile insan ders alabilir. Önemli olan alınan dersin insan hayatında yapması gereken değişiklik ve insanin hayatını ona göre prensipleştirmesi ve yaşamasıdır. Neslihan Atagül bir röportajında sorulan bir soruya "Kime sorsan, 'Kişisel gelişim, pilates, yoga ve enerji arınıyoruz' diyor. Ama biz bunu pratikte göremiyoruz. Üç bacak açınca arınmıyorsun. Beynini arındırman gerekiyor" şeklinde cevaplamış. (Bkz. http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/magazin/neslihan-atagul-uc-bacak-acinca-arinmiyorsun-40760572





Demek ki bir şeyleri yapıyor olmak onlardan ders alıyoruz manasına gelmediği gibi öğrendiğin bilgiyi de pratiğe çeviremiyorsan boşuna öğrenmiş oluyorsun.







Bir arkadaşım ile yeni bir okul projesi üzerinde çalışırken, çalışacağımız öğretmenlere 'format atmamız' gerektiğini söyledi. Onun için daha okulun fiziki altyapısı hazırlanmadan öğretmenleri bulmamız ve onları en az bir yıl içinde yeniden formasyona tabii tutmamız gerektiğinden bahsetmişti. Çünkü mevcut eğitim sisteminden çıkan bir öğretmenin pek yenilikçi olamayacağını, yaratıcı düşünme yetisinin çok düşük olacağını ve inovatif bir okul açacak isek öğretmenlerin bu yeni fikre göre yeniden formatlanması gerektiğini düşünmüştü. Bu fikrini destelemek için de şu anda eğitim fakültelerinde verilen dersleri öğretmen adaylarının sadece ders olarak gördüğünü ve diploma için aşılması gerekli birer engel olarak kabul edildiği için hayatlarına geçirmediklerini gösterirdi. Buna geçenlerde yazdığım ödev yazısında bir öğrencinin beyanı da güzel bir örnektir. Kısacası birkaç resmi ders alınca bir şeyler öğrenmiyorsunuz esas olan 'pratikte bir şeyler gösterebilmektir.'





Birçok önemli şeyi sadece göstermelik olarak yaptığımıza sayısız örnek göstermek mümkündür. Belki de onun için muasır medeniyetler seviyesine ulaşamıyoruz. Örneğin ülkemizde hatırı sayılır sayıda kişisel gelişim kursları, seminerleri, dersleri veren kişi ve kurumlar var. Bunların bir tanesinin web sitesinde son üç-beş yıl içinde bir milyondan fazla kişiye eğitim verdiği yazıyordu. Bir diğeri kişisel twitter adresinden yaklaşık olarak 900 bin civarında kişiye bir iki sene içerisinde ulaştığını söylüyordu. Sonuç olarak bu eğitim(!) faaliyetleri hemen her gün binlerce kişiye ulaşıyor demektir. Bu servislerin uzun yıllardır ülkemizde faaliyette olup para kazandığını düşünürseniz ulaşılan insanların sayısı milyonları geçecektir. Yine bu faaliyetlerin konularına bakarsanız en çok aile eğitimi, ailede mutluluk, kadına şiddetin engellenmesi vs. gibi konuların olduğunu görürsünüz. Anlayacağınız milyonlarca insanımız bu faaliyetler sonucunda şiddetsiz, sevgili ve saygılı bir aile hayatı nasıl olur onu öğrenmişler! Ama gerçek hayata bakarsanız bu zaman zarfında kadına şiddetin azalmadığını, boşanmaların arttığını ve evlilik sayısının düştüğünü görürsünüz (Bkz. https://www.ntv.com.tr/turkiye/evlenmeler-azaldi-bosanmalar-artti





Demek ki katıldığımız, ister okulda isterseniz herhangi bir kişisel gelişim seminerinde olsun, eğitim(!) faaliyetlerinde öğrendiğimiz şeyler bir kulağımızdan girip ötekinden çıkıyor, anlatılan şeyler orada kalıyor ve dinleyene hiçbir faydası olmuyor. Sadece seminer veren için iyi bir maddi kazanç oluyor, hepsi o kadar. Kısacası 'üç seminere katılınca arınmıyorsunuz. Önce beyninizi arındırmanız gerekiyor.'





Toparlamak gerekirse "Eğitim bireyde istendik yönde davranışlar oluşturma veya istendik olmayan davranışları istendik yönde değiştirme sürecidir." (Bkz. http://www.webdersanesi.com/egitim-bilimleri/ogrenme-psikolojisi/egitim-ogrenme-davranis/94/ ) şeklinde tanımlanır. Bu değişikliklerin kalıcı olması temel amaçtır ve bir eğitim sisteminin başarısını gösterir. Bir şeyleri sadece yapmak ve hayatına geçirmemek eğitim faaliyeti olarak kabul edilmemelidir. Böyle bir durum birkaç kişiye maddi kazanç sağlarken katılanlara da zaman kaybettirir. Günümüz eğitim sisteminden bir iki diploma almak ile bir şey olmuyorsunuz, önce beyninizi arındırmanız gerekir. Beyinleri formatlamak şart.





Bir başka yazıda fırsat bulursak ruhlarımızı formatlamaktan da bahsederiz.



