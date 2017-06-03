Yatan Mavi Marmara tazminatları ailelere ödenmiyormuş

İsrail'in 20 milyon dolarlık Mavi Marmara tazminatını Türkiye hükümetine göndermesine rağmen, iktidarın tazminatları mağdur ailelere dağıtmadığı, buna gerekçe olarak da "haksız zenginleşme"yi sunduğu belirtiliyor.







Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı, bugün köşesine taşıdığı tazminat olayında, devletin mağdurlara parayı ödemeye yanaşmadığını, ailelerin "haksız yere zenginleşmesi" maddesi ile bir kez daha mağdur edildiğini ve parayı alamayan ailelere, "mahkemeye gidin" denildiğini yazdı.





İşte yazının ilgili bölümü:





Geçen hafta İsrail'in Türk hükümetine gönderdiği 20 milyon dolarlık “Mavi Marmara tazminatının” mağdur ailelere ödenmediğini duyurmuştum.

Mağdurlardan birinin avukatı olan Erdal Yıldırım aylardır hukuk mücadelesi verdiklerini ancak devletin İsrail tarafından ölen kişilerin ailelerine ödenmesi kaydıyla gönderilen paraları ödemeye yanaşmadığını anlatmıştı.

Oysa kamuoyu Mavi Marmara gemisinde İsrail komandolarının saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına gönderilen ve aile başı 2 milyon dolar (7 milyon TL) tutan miktarların ödendiğini sanıyordu.





Peki, bu paralar neden ödenmiyor?





Geçen yazımda Adalet Bakanlığı'nın bazı davaların devam ettiğini bu nedenle hukuki prosedürün tamamlanamadığını açıkladığını belirtmiştim.

Ancak olay duyulduktan sonra tazminatların ödenmemesi konusunda başka engellerin çıktığını da öğrendim.

Şimdi belki çok şaşıracaksınız ama yargı İsrail'den gelen paranın dağıtımı için de mağdurların dava açmaları gerektiğini ileri sürmüş.

Bu durumda mağdur yakınlarından tazminat almaya hakkı olanlar bu parayı almak için tazminat davaları açıyorlar.

Ama sorun şu ki, bizim yasalarımızda olan “tazminatlar kişilerin haksız ve sebepsiz yere zengin olmalarını sağlayamaz” maddesi var.

İsrail tazminat ödemeyi kabul etmeden önce açılan davalarda bazı mahkemeler 150-300 bin lira arası tazminatlara hükmetmişler.

Oysa İsrail'in gönderdiği para kişi başı yaklaşık 7 milyon lira.

Mavi Marmara gemisinde can verenlerin yakınları bu parayı almak için Türk mahkemelerinde dava açtığında, mahkemenin 7 milyon lira tazminata hükmetmesi “tazminatlar sebepsiz ve haksız yere zenginlik yaratamaz” maddesine takılıyor.

Daha doğrusu mahkemeler daha önce bu tür bir karar almadıkları için bu olaya özel karar da alamıyorlar.

Böylelikle Mavi Marmara gemisinde ölenlerin yakınları tazminatları alamıyorlar.

Ne olacak? Bu bilinmiyor. Çünkü bazı mahkemeler “tazminatın kime verileceği” konusunda da sıkıntılar yaşıyor. Çünkü tazminat “yasal mirasçılara” mı verilecek yoksa ailelere mi? Örneğin ölenlerden birinin nişanlısı “Düğünümüze birkaç gün vardı, evlilik için hazırlıklar yapmış ve çok masrafa girdik” dediğinde ne olacak?

Sonuçta tazminat çok büyük. Aileler içinde bile sorun çıkaracak kadar büyük üstelik. Devlet de galiba “Bizim yasalarımıza göre aile başı 200-300'er bin lira verir gerisini hazineye gelir kaydederiz” diyor belki de.