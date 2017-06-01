İHH: İsrail'in verdiği sanılan 20 milyon dolar gelmedi

Gemiye İsrail saldırısının 7. yılında 'Özgür Kudüs Yürüyüşü' düzenleyerek basın açıklaması yapan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "İsrail'in verdiği sanılan 20 milyon dolar verilmedi" dedi.

Galatasaray Lisesi'nin önünde son bulan yürüyüşte "Katil İsrail Filistin'den defol", "Filistin halkı yalnız değildir", "Mescid-i Aksa onurumuzdur " sloganları atılırken Bülent Yıldırım, tetikçi Cem Küçük'ün Mavi Marmara'da hayatını kaybedenlere "manyak tipler" demesine göndermede bulundu:

"Bu yürüyüşü Mavi Marmara şehitlerine Manyak diyenler de izliyor. Siz kimsiniz ki İslamcı adı altında Müslümanlara hakaret ediyorsunuz. Küçük adamlar bizim muhattabımız değil. Sen şehitlere laf edecek kadar ahlaksızlaşmışsın. Bu küçük adamların toplumumuzun değerlerine hakaret etmesine asla izin verilmemelidir"





20 MİLYON VERİLMEDİ





Yıldırım ayrıca "İsrail'le masaya oturan aç kalkar İsrail'e güven olmaz. Kudüs meselesi bu dünyanın meselesidir" dedi ve İsrail tarafından yaşanan olayın ardından ödenen 20 milyon dolarlık tazminatla ilgili olarak da "İsrail'in verdiği sanılan 20 milyon dolar da şehit ailelerine ve mağdurlara verilmedi. Bunu da bilin" ifadelerini kullandı.





ERDOĞAN 'GİDERKEN BANA MI SORDUNUZ' DEMİŞTİ





Geçen yıl İsrail'le anlaşma yapan ve normalleştirme sürecini başlatan Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Mavi Marmara davasıyla ilgili bütün iddialarından vazgeçerek 20 milyon dolar tazminat alınmasını eleştirenlere, özellikle İHH'ya 'Türkiye'den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz?' demişti. İHH bu sözlere cevap vermemişti