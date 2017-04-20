Samanyolu Haber /Gündem / 'Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yollar ayrılmalı' /20 Nisan 2017 01:34

'Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yollar ayrılmalı'

AKP tetikçisi Cem Küçük televizyon yayınında 'Mavi Marmara'daki manyak tiplerle AKP'nin yolu ayrılmalı' deyince kendi cenahından tepki gördü

Küçük: Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yollar ayrılmalı

AKP'li yazar Cem Küçük, Tayyip Erdoğan'ın, AKP'nin başına geri döndükten sonra "radikal İslamcılarla" ve "Mavi Marmara'daki manyak tiplerle" yolunu ayırması gerektiğini söyledi.

Küçük, bu şekilde "Batı ile ilişkilerin" düzeleceğini öne sürerek, "kafadan İsrail düşmanı, kafadan Batı düşmanı, kafadan her şeye düşman bir tip var, garip garip tipler var" diye konuştu.

Cem Küçük sözlerinin sosyal medyada hızla yayılması ve AKP'lilerin kendisine tepki vermesi sonucu twitter adresinden özür diledi.

Aynı kişilerin, ''İsrail'le normalleşme'' sonrası kapatılan Mavi Marmara davasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gazze'ye giderken bana mı sordular' sözlerine herhangi bir tepki vermemiş olması dikkatlerden kaçmadı
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Küçük: Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yollar ayrılmalı

Küçük: Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yollar ayrılmalı

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