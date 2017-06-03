'Operasyon birkaç güne başlayabilir'

“Rakka’da operasyon birkaç gün içinde başlayabilir”





YPG’nin sözcüsü Nuri Mahmud, “Güçlerimiz kentin hemen dışında ve büyük operasyon birkaç gün içinde başlayacak” dedi.





ABD’nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Rakka’nın batısındaki el Mansura beldesini IŞİD’den aldığı bildirildi.





Omurgasını ABD’nin silah temin ettiği YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Rakka’nın merkezine ilerleyişi son aylarda devam ediyordu. Kenti boşaltmaları istenen sivil halkın ise Rakka’dan kaçışı sürüyor.

SDG dün, Rakka’nın batısındaki el Mansura beldesini IŞİD’den geri almıştı.





El Mansura’nın Rakka’nın batısında en büyük belde olduğunu ifade eden Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve bölge çevresinde IŞİD’in direnmeye devam ettiğini söyledi.





RAKKA’DAN KAÇAN IŞİD’Lİ TERÖRİSTLER PALMİRA’YA MI GİDECEK?





IŞİD’in Rakka’dan Palmira’ya hareket etmesi için YPG’nin IŞİD’le anlaşarak güvenli koridor açtığı iddialarını hafta içinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov doğrularken, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim

Kalın ise bu iddiaların MİT tarafından takip edildiğini söyledi.





Kalın, “Bu yönde emareler var. Bu yeni bir şey değil. Daha önce de yapıldı. Biz hep bunu söylüyoruz, terör örgütleri işlerine geldiğinde birbirlerini destekliyor. Bunlar oyun içinde oyuna dönüşüyor” dedi.