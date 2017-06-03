Samanyolu Haber /Gündem / Bharara Erdoğan'ı bombaladı /03 Haziran 2017 15:16

Bharara Erdoğan'ı bombaladı

Bharara sosyal medya hesabından “Uzlaşma sanatı: Paris Anlaşmasından çekilmek ama belki de hala Amerika'da protestocuları döven Türk korumalara silah satmak” diye yazdı

ABD'de protestoculara dayak talimatını Erdoğan böyle verdi


17 Aralık'ın bir numaralı şüphelisi Reza Zarrab'ın ABD'deki dosyasına bakarken görevden alınan savcı Preet Bharara, şahsi Twitter hesabından bir haber paylaştı. Twitter’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sık sık eleştiren Bharara bu sefer Erdoğan’ın ABD ziyaretinde olay çıkaran korumaları hedef aldı. 

New York Times’ın Türkiye’ye silah satışıyla ilgili haberini paylaşan Bharara “Uzlaşma sanatı: Paris Anlaşmasından çekilmek ama belki de hala Amerika'da protestocuları döven Türk korumalara silah satmak” ifadelerini kullandı.

SİLAH ANLAŞMASI TEHLİKEYE GİRDİ

New York Times’da “Protestocuları döven Türk korumaların silah anlaşması riske girdi” başlıklı haberde Türkiye ile New Hampsire kökenli Sig Sauer adlı firma arasında yapılan silah anlaşmasının risk altına girdiği belirtildi. 

Nicholas Fandos imzasıyla yayınlanan haberde, “barışçıl göstericilere vahşi bir şekilde saldıran Türk korumalara” verilen 1.2 milyon dolar değerindeki otomatik ve yarı otomatik silahlar ile ilgili Dışişleri Bakanlığı meclise görüşünü tebliğ etti.

Bazı koruma memurları ile ilgili adli soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, silah anlaşmasının geleceğinin tehlikeye girdiği vurgulandı. ABD Dışişlerinin Türkiye’ye büyükelçi Serdar Kılıç tarafından yaşanan olay ile ilgili çeşitli bildirimlerde bulunulduğu, ancak silah anlaşması ile ilgili konuşulmadığı belirtildi.

Olayın, Erdoğan ve korumalarının ilk vukuatı olmadığının altının çizildiği haberde korumaların 2011’de Birleşmiş Milletler (BM) Toplantısı’nda BM güvenlik görevlileri ile yaşanan kavga ve geçen yıl Brookings Enstitüsü’nde düzenlenen toplantı sırasında dışarıdaki protestoculara saldırılması hatırlatıldı.
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