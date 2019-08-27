Samanyolu Haber /Gündem / Yaşar Güler "vereceksin basına, görecekler günlerini" diyordu /27 Ağustos 2019 14:36

Yaşar Güler "vereceksin basına, görecekler günlerini" diyordu

Eski albay Mehmet Oğuz Akkuş yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında Genelkurmay karargâhında bilgisayarının hard diskinde bulunan cinsel içerikli görüntülere dair çarpıcı sözler sarf etti.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarında görevli adli müşavir, savcı ve hâkimlerin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü celsesinde heyete başkanlık yapan üye hâkim Tevfik Mehmet Gerçek dosyaya gelen evrakları okudu. 

“60 KLASÖR VAR” DENİLDİ, ÜÇ KLASÖR GELDİ

Oda TV’nin haberine göre daha önceki celselerde MSB’den sanıklarla ilgili olarak 60 klasör olduğu bildirilmiş ve bunlar yaklaşık 6 ay önce bakanlıktan talep edilmişti. 

Mahkeme başkanı Gerçek, bakanlıktan 3 klasör geldiğini belirteerk bunlarda tanık ve sanık ifadeleri, sanıkların mesleki safahat dosyası, sicil özetleri, bakanlık müfettişlerinin kanaat raporu, şikâyet, talep ve itiraz dilekçeleri ile sözde sıkıyönetim atama listesi gibi bilgilerin bulunduğunu söyledi. 

"AYNI ŞEYLER ISITILIP ISITILIP GETİRİLİYOR"

Gelen evraklara karşı beyanların alınmasına geçildiğinde eski albay Mehmet Oğuz Akkuş, işitme kaybı olduğunu, bu sebeple söylenenleri duyamadığını belirtti. 

Akkuş zaman zaman yanında oturan Muharrem Köse'nin sorulanları tekrar etmesiyle kendini müdafaa etti. 

15-16 Temmuz 2016'da Genelkurmay karargâhında güvenlik kameralarının çektiği görüntüler hakkında Akkuş, "Bu görüntüler daha önce de gündeme geldi. Turnikelerden geçişim var. Farklı bir şey bekliyordum. Fakat aynı şeyler ısıtılıp ısıtılıp getiriliyor. Elimizi cebimize sokmak, kaşımızı kaşımak mı darbeye teşebbüs?" sorusunu yöneltti.

Akkuş karargâhtaki bilgisayarının hard diskinde bulunan cinsel içerikli görüntülere dair çarpıcı sözler sarf etti. 

AKKUŞ: O GÖRÜNTÜLER İZMİR CASUSLUK DAVASI İLE İLGİLİYDİ

Akkuş şunları anlattı: "Bu görüntüler İzmir Casusluk Davası ile ilgili olarak Genelkurmay'da kurulan komisyonda görev yaptığım dönemde incelenen görüntülerdir. Bunun gibi birçok dosya vardı. Bir komisyon inceledi, ulaştığı sonucu rapor haline getirdi. 2’nci Başkan Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e sundu. Sonra bu rapor disiplin işlemi yapılmak üzere Akar imzasıyla kuvvet komutanlıklarına gönderildi.” 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in İzmir Casusluk Davası dosyasındaki CD'lerde yer alan görüntüler hakkında sarf ettiği sözler yeniden gündemde.
 
YAŞAR GÜLER NE DEMİŞTİ?

“Bu, şahsi işim değil, Akar, Özel, Yaşar Güler'in de dahil olduğu kişilerin bilgisi dahilinde yapılan Karargah faaliyetidir.” diyen Akkuş, “1.300 civarında CD gelmişti. Bir yığın ahlaksızlık vardı. Buna en çok köpüren de (halihazırda Genelkurmay Başkanı) Yaşar Güler'di. Güler, 'Vereceksin basına, görecekler günlerini' diyordu.” ifadelerini kullandı.


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