Balyozcular, Yaşar Güler'e ne yapacaktı?

Balyoz Davası'nda alt mahkemenin kararını onayan Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi'nin eski üyelerinden hâkim Abdurrahman Kavun'a örgüt üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.





Kavun, Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi'nde görülen davanın bugünkü 7'nci celsesinde Osmaniye Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla müdafaasını yaptı.





Abdurrahman Kavun, "Tanrım bu kadar yükü benim zayıf omuzlarıma niçin yükledi anlamadım. Gerek Tanrı'ya inancım, gerek hukuka saygımdan dolayı cüzi irademin hakkını verme adına savunma yapmak istiyorum." dedi.





“BU DOSYADA ELİMDEN GELENİ YAPTIM”





Sadece Balyoz Davası'ndan yargılandığını belirten Kavuncu, "Madem bundan yargılanıyorum, Balyoz dosyasının bir suretinin dosyaya konması gerekirdi. Binlerce klasör konamayacağı için keşke tarafsız bir heyete verilerek, nasıl bir karar alacakları sorulsaydı." ifadelerini kullandı.





"Biliyorum, bizde jürilik sistemi yok. Önüme gelen bu dosyada elimden geleni yaptım ve böyle bir karar çıktı." diyen Kavun, "Sanılıyor ve deniyor ki, gelen karar olduğu gibi onaylandı. Oysa kararı 88 sanık açısından bozduk." bilgisini verdi.





KAVUN: BALYOZ BERAATLE SONUÇLANMADI, DAVA YARGITAY'DA DERDEST





Kavun, Anayasa Mahkemesi'nin bozma kararının akabinde davanın beraatle sonuçlandığının iddia edilmesini "vahim" diye niteledi ve ilave etti: "Bu vahim bir iddiadır, çünkü karar 7 kişi için temyiz edilmiştir ve Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nde derdesttir. Bu ne anlama geliyor? 'Evet bu dosyada hâlâ darbe teşebbüsünün izleri var' deniyor."





Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi'nin eski üyesi Abdurrahman Kavun (sağda) tutuklu yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında, "Bu dava bittikten sonra yargıçlarımız gidip Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in çayını, kahvesini içsin, 'Bu darbe planı gerçekleşse size ne yapacaklardı?' diye sorsunlar." dedi.





“HÂKİMLERİMİZ GİDİP GENELKURMAY BAŞKANI YAŞAR GÜLER'İN ÇAYINI, KAHVESİNİ İÇSİN…”





Kavun, "Derdest bir dava hakkında konuşmak etik değil, fakat anlatmam gerekiyor." diyerek, Balyoz dosyasını nasıl inceledikleri, hangi "delilleri" esas aldıkları ve kimler hakkında niçin beraat kararı alındığına dair bilgiler verdi.





Kavun müdafaasında Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler hakkında çarpıcı bir iddiayı ilk defa dile getirdi.





Kavun, "Bu dava bittikten sonra hâkimlerimiz gidip Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in çayını, kahvesini içsin, 'Bu darbe planı gerçekleşse size ne yapacaklardı?' diye sorsunlar. Devlet tecrübesiyle tanıdığım Sayın Güler gerçeği gizlemez, tepki göstermez. Nezaketle, 'Beni de derdest edilecekler arasında görecektiniz' diyecektir." dedi.





KAVUN: BİRİLERİNİN ÖNCELİKLE O RAPORLARIN SAHTE OLDUĞUNU İSPATLAMASI…





Kavuncu, dijital delillerde niçin TÜBİTAK raporuna itibar ettiklerini de şöyle açıkladı: "TÜBİTAK dün de bugün de güvenilir kurumdur. Benim hayatımda gördüğüm ikinci TÜBİTAK raporu buydu. Onların raporuna itibar etmememizin mantıklı izahı yoktu."





Bilirkişi hakkında 2016'da dava açıldığını, ancak örgüt üyeliğinden değil, sahte bilirkişi raporu hazırlamaktan dava açıldığını vurgulayan Kavun, "Bu dava da derdest. Birilerinin öncelikle o raporların sahte olduğunu ispatlaması, sonra bu sahtecilikle benim irtibatımı koyması gerekirdi." şeklinde konuştu.





Kavuncu, savunmasını şöyle tamamladı: "Ben şeytanı kutsamıyorum. Hukuka bağlı olarak vicdanımla karar verdiğimi anlatmaya çalışıyorum."





ESKİ HÂKİME 8 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI





Eski hâkim Abdurrahman Kavun'a örgüt üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına hükmeden mahkeme oy birliğile tutukluluğun devamına karar verildiğini açıkladı.





Karardan sonra Abdurrahman Kavun, "Teşekkür ederim." dedi.