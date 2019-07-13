İşte belgesi: Darbenin 1 numarası Hulusi Akar

Nordic Monitor’de Abdullah Bozkurt, 15 Temmuz 2016 darbe tiyatrosunun 3'üncü yıl dönümünde skandal bir belgeyi ortaya çıkardı.







"Gizli" ibareli word belgesi, Genelkurmay bilgisayarlarında bulundu. 15 Temmuz davaları kapsamında görülen davalarda da belgenin bilirkişi incelemesi yapıldı.





BÜTÜN EVRAKTA AYNI İMZA: HULUSİ AKAR





Buna göre, darbenin ilk saatlerinde askeri birliklere ve bakanlıklara yollanmak üzere hazırlanan mesajlarda Hulusi Akar’ın da imzası var.





Belgede "Yurtta Sulh Konseyi Başkanı" olarak Orgeneral Hulusi Akar'ın ismi yer alıyor.





İMZA: YURTTA SULH KONSEYİ BAŞKANI





15 Temmuz akşamı saat 22:15’te birliklere ve bakanlıklara yollanan ilk mesaj "sıkıyönetim direktifi" idi. Direktifin imza kısmında “İmzalıdır”, “Yurtta Sulh Konseyi Başkanı” ibaresi bulunuyor.





Mesajın ekinde yer alan yeni görevlendirmelerde ise Hulusi Akar’ın Genelkurmay Başkanlığı görevine devam ettiği belirtilirken, mesajda karargâh ve kuvvet komutanlıklarına dair herhangi bir değişiklik de yer almıyor.





Buna karşın, Akar’ın darbecilerin elinde rehin tutulduğu iddia edilen saatlerde darbeciler, bütün orduyu harekete geçirecek Hulusi Akar imzalı belgeyi birliklere göndermiyor.





Harekâtın emir-komuta içerisinde yapıldığı tartışmalarına son verecek bu hamlenin niçin yapılmadığı ise geride kalan üç yılda hâlâ belirsizliğini koruyor.







15 TEMMUZ GECESİNE AİT DİĞER EMİRLERDE DE AKAR'IN İMZASI VAR





15 Temmuz gecesi darbe başladıktan sonra yollanmak üzere hazırlanan diğer direktif ve emirlerde de Hulusi Akar’ın imzası açıkça görülüyor.





Yurtta Sulh Konseyi ve Çatı davalarının ek klasörlerde yer alan bu belgeye ilişkin iddianamede hiçbir bilgiye yer verilmemesi dikkat çekiyor.





AKAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMADI





Kimlerden oluştuğu bilinmeyen Yurtta Sulh Konseyi’ne üye oldukları iddiası ile 20 kişi yargılandı. Ancak Yurtta Sulh Konseyi belgelerinde adı geçen ve şu anda Savunma Bakanı olan Hulusi Akar ile ilgili herhangi bir soruşturma yapılmadı.





Darbe davalarına bakan mahkemelerin duruşmalarına da katılmayan Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Araştırma Komisyonu'na gitmedi ve sadece yazılı ifade gönderdi.