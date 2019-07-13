Samanyolu Haber /Gündem / İşte belgesi: Darbenin 1 numarası Hulusi Akar /13 Temmuz 2019 22:54

İşte belgesi: Darbenin 1 numarası Hulusi Akar

Genelkurmay’da ele geçirilen 15 Temmuz 2016 tarihli belge dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın darbe teşebbüsünde Yurtta Sulh Konseyi’nin başındaki isim olduğunu gün yüzüne çıkardı. Belgenin sahihliği bilirkişi raporlarıyla da tescillendi.

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

Nordic Monitor’de Abdullah Bozkurt, 15 Temmuz 2016 darbe tiyatrosunun 3'üncü yıl dönümünde skandal bir belgeyi ortaya çıkardı.

"Gizli" ibareli word belgesi, Genelkurmay bilgisayarlarında bulundu. 15 Temmuz davaları kapsamında görülen davalarda da belgenin bilirkişi incelemesi yapıldı.

BÜTÜN EVRAKTA AYNI İMZA: HULUSİ AKAR

Buna göre, darbenin ilk saatlerinde askeri birliklere ve bakanlıklara yollanmak üzere hazırlanan mesajlarda Hulusi Akar’ın da imzası var.

Belgede "Yurtta Sulh Konseyi Başkanı" olarak Orgeneral Hulusi Akar'ın ismi yer alıyor.

İMZA: YURTTA SULH KONSEYİ BAŞKANI

15 Temmuz akşamı saat 22:15’te birliklere ve bakanlıklara yollanan ilk mesaj "sıkıyönetim direktifi" idi. Direktifin imza kısmında “İmzalıdır”, “Yurtta Sulh Konseyi Başkanı” ibaresi bulunuyor.

 Mesajın ekinde yer alan yeni görevlendirmelerde ise Hulusi Akar’ın Genelkurmay Başkanlığı görevine devam ettiği belirtilirken, mesajda karargâh ve kuvvet komutanlıklarına dair herhangi bir değişiklik de yer almıyor.

Buna karşın, Akar’ın darbecilerin elinde rehin tutulduğu iddia edilen saatlerde darbeciler, bütün orduyu harekete geçirecek Hulusi Akar imzalı belgeyi birliklere göndermiyor.

Harekâtın emir-komuta içerisinde yapıldığı tartışmalarına son verecek bu hamlenin niçin yapılmadığı ise geride kalan üç yılda hâlâ belirsizliğini koruyor.

15 TEMMUZ GECESİNE AİT DİĞER EMİRLERDE DE AKAR'IN İMZASI VAR

15 Temmuz gecesi darbe başladıktan sonra yollanmak üzere hazırlanan diğer direktif ve emirlerde de Hulusi Akar’ın imzası açıkça görülüyor.

Yurtta Sulh Konseyi ve Çatı davalarının ek klasörlerde yer alan bu belgeye ilişkin iddianamede hiçbir bilgiye yer verilmemesi dikkat çekiyor.

AKAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMADI

Kimlerden oluştuğu bilinmeyen Yurtta Sulh Konseyi’ne üye oldukları iddiası ile 20 kişi yargılandı. Ancak Yurtta Sulh Konseyi belgelerinde adı geçen ve şu anda Savunma Bakanı olan Hulusi Akar ile ilgili herhangi bir soruşturma yapılmadı. 

Darbe davalarına bakan mahkemelerin duruşmalarına da katılmayan Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Araştırma Komisyonu'na gitmedi ve sadece yazılı ifade gönderdi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte belgesi: Darbenin 1 numarası Hulusi Akar Sonraki Haber >>

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

AKP ile MHP'ye "af" sözünü hatırlattı: Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar?

AKP ile MHP'ye

Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video

Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:03:28