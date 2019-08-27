Samanyolu Haber /Gündem / Devletin valisi, AKP'li vekilin önünde el pençe divan! /27 Ağustos 2019 14:12

Devletin valisi, AKP'li vekilin önünde el pençe divan!

Malazgirt Savaşı'nın 948'inci yıldönümü için Bitlis'e gelen AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti. Çağatay artık yalnızca AKP milletvekili olan Binali Yıldırım'ın önünde ayakta bekledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi'nin 948’nci yılı kutlamalarına katılan AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti. Vali Oktay Çağatay, sadece milletvekili olan Yıldırım'ın karşısında el pençe divan durdu!



Yıldırım, Meclis Başkanlığı yaparken İBB Başkanlığına aday gösterilmiş ve görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Binali Yıldırım, 31 Mart'ta 12 bin oy, 23 Haziran'da ise 800 bin oy farkla İmamoğlu'na karşı yarışı kaybetmişti.


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