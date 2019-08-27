Samanyolu Haber /Gündem / 'YPG, Türkiye sınırındaki bazı noktalarda ağır silahlarını çekti' /27 Ağustos 2019 14:58

'YPG, Türkiye sınırındaki bazı noktalarda ağır silahlarını çekti'

Uluslararası ajanslar YPG’nin Türkiye-Suriye sınırındaki bazı noktalardan birliklerini ve ağır silahlarını çektiğini duyurdu.

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Fransız haber ajansı (AFP), Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında yapılan güvenli bölge anlaşmasının ardından Kürt güçlerin çekilmeye başladığını belirtti. 

AFP'ye bilgi veren kaynaklar, çekilmenin cumartesi günü başladığını ve ilk adımların Rasulayn bölgesinde atıldığını söyledi.

REUTERS: ÇEKİLME BAŞLADI

Reuters'a açıklama yapan bir Kürt kaynak ise, Tel Abyad ve Rasulayn'dan çekilmenin önceki günlerde başladığını söyledi. Kaynak, bu hamlenin YPG'nin diyalog yoluyla çözüme ulaşma konusunda ciddi olduğunu gösterdiğini belirtti.

Türkiye ve ABD bu ay başında Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak bölgenin genişliği ve burada hangi birliklerin görev yapacağına dair detaylı bilgi verilmemişti.

Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. 

Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
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