Samanyolu Haber /Ekonomi / Yandaş sendikadan açlık sınırı itirafı /10 Haziran 2019 17:53

Yandaş sendikadan açlık sınırı itirafı

"Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin arka bahçesi" diye nitelenen Memur-Sen, üst üste gelen zamlar yüzünden 2 bin 20 TL olan asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını itiraf etti.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) hükümetini kamuda tayin ve terfilerde referans olarak kabul ettiği Memur-Sen Türkiye'de açlık ve sefaletin her ay artığını itiraf etti. 

Memur-Sen Konfederasyonu, Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 390 lira 86 kuruş, yoksulluk sınırını ise 6 bin 532 lira 26 kuruş olarak tespit etti. 

BARINMA VE GİYİM ZAMLANDI

Mayıs ayında nisan ayına kıyasla ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,71’lik bir artış gözlenirken; barınma fiyatları ise yüzde 0,96 arttı.

Giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 2,34’lük bir artış gözlendi. Takım elbise yüzde 6,42, ceket yüzde 5,65, eşofman yüzde 5,65 arttı. 

Cep telefonu görüşme ücreti yüzde 2,83 arttı. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında düşüş yaşandı

En göze çarpan değişim yüzde 4,99 artışla şehirlerarası otobüs ücreti fiyatlarında gözlendi. 

MAYISTA ZAM REKORU KIRAN ÜRÜNLER (YÜZDE): 
Yer fıstığı: 24,68 
Limon: 24,34 
Kivi: 22,26 
Havuç: 18,91 
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