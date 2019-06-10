Yandaş sendikadan açlık sınırı itirafı

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) hükümetini kamuda tayin ve terfilerde referans olarak kabul ettiği Memur-Sen Türkiye'de açlık ve sefaletin her ay artığını itiraf etti.





Memur-Sen Konfederasyonu, Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 390 lira 86 kuruş, yoksulluk sınırını ise 6 bin 532 lira 26 kuruş olarak tespit etti.





BARINMA VE GİYİM ZAMLANDI





Mayıs ayında nisan ayına kıyasla ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,71’lik bir artış gözlenirken; barınma fiyatları ise yüzde 0,96 arttı.





Giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 2,34’lük bir artış gözlendi. Takım elbise yüzde 6,42, ceket yüzde 5,65, eşofman yüzde 5,65 arttı.





Cep telefonu görüşme ücreti yüzde 2,83 arttı. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında düşüş yaşandı





En göze çarpan değişim yüzde 4,99 artışla şehirlerarası otobüs ücreti fiyatlarında gözlendi.



