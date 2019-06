Geçen bayrama göre gıda fiyatları yüzde 40 arttı

Geçen Ramazan Bayramı’na göre gıda fiyatlarının ortalama yüzde 40 arttığına dikkat çeken Ağbaba, Türkiye’de sayıları 7 milyona yaklaşan asgari ücretlilerin geçen yılki Ramazan Bayramı’na göre bu yıl bayram sofrası kurmasının daha da güçleştiğini kaydetti.





Çalışmada şu tespitler yer aldı:





Asgari sofra maliyeti yüzde 40 arttı: Geçen yıl bayram öncesi mayıs-haziran ayı açlık sınırı, başka bir deyişle asgari mutfak harcaması 1850 TL tutarındayken; bu yıl aynı dönemde bu rakam 2577 TL’ye yükseldi. Geçen yıldan bugüne bayram öncesi ailelerin kuracağı sofranın asgari maliyeti 727 TL arttı. Başka bir deyişle temel gıdalardan oluşan asgari bir sofranın maliyeti geçen bayrama oranla yüzde 40 oranında yükseldi.





Et ürünleri iki kat arttı: Geçen Ramazan Bayramı’na göre et fiyatları neredeyse iki kat arttı. Marketlerde satılan ucuz et ürünlerinde 500 gram kıyma fiyatı 13 TL’den 20 TL’ye; 1 kilo kuşbaşının fiyatı 31 TL’den 42 TL’ye çıktı. Tarım Bakanlığı’nın ucuz et satışı dışında kalan kıyma fiyatı 29 TL’den 45 TL’ye yükseldi. Geçen Ramazan Bayramı’ndan bugüne kadar tavuk ve tavuk ürünlerinin fiyatları yüzde 100 oranında zamlandı. Tam piliç kilogram fiyatı 7 TL’den 15 TL’ye çıktı.





Sebze zam şampiyonu oldu: Geçen Ramazan Bayramı’na göre temel sebze fiyatları tüm gıda türleri içerisinde zam şampiyonu oldu. Kuru soğanın fiyatı 1.4 TL’den ortalama 4.5 TL’ye; patatesin fiyatı 1.6 TL’den ortalama 3.9 TL’ye; ıspanak 2.5 TL’den ortalama 5.9 TL’ye, domates 3 TL’den ortalama 6.8 TL’ye yükseldi. Sebze ürünlerindeki zam oranı yüzde 110 ile yüzde 220 arasında değişti.