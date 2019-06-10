Samanyolu Haber /Dünya / Silahlı saldırı şoku: En az 95 kişi öldü /10 Haziran 2019 15:51

Silahlı saldırı şoku: En az 95 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Mali silahlı saldırı şoku ile sarsıldı. Dogon etnik grubunun yaşadığı bir köye yapılan saldırıda en az 95 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

SHABER3.COM

Batı Afrika ülkesi Mali'de Dogon etnik grubunun yaşadığı bir köye yapılan saldırıda en az 95 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Paris merkezli haber kanalı France 24'ün Mali Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Mali'nin merkez bölgesindeki Dogon etnik grubu mensuplarının yaşadığı bir köye yapılan silahlı saldırıda en az 95 kişi öldü. 

KUZEYİNDE AYRILIKÇI ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Ogossagou köyündeki Fulanilere 23 Mart'ta üzerlerinde Dozos avcı grubuna ait kıyafetler bulunan silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 160 kişi hayatını kaybetmiştit

Aynı saldırıda 65 kişi yaralanmış ve birçok ev ateşe verilmişti. 

15 BİN KİŞİLİK BARIŞ GÜCÜ BAŞARILI OLAMADI

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" ismi altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Silahlı saldırı şoku: En az 95 kişi öldü Sonraki Haber >>

Belözoğlu'na İzlanda'da mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatıldı

Belözoğlu'na İzlanda'da mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatıldı

İmamoğlu: İsraf düzeni devam etsin istiyorlar, kul hakkının hesabını soracağız

İmamoğlu: İsraf düzeni devam etsin istiyorlar, kul hakkının hesabını soracağız

ABD'de bulunan 'Respect Graduate School' ilahiyat alanında artık Türkçe eğitim de veriyor

ABD'de bulunan 'Respect Graduate School' ilahiyat alanında artık Türkçe eğitim de veriyor

Eski AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyanın gündem oldu

Eski AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyanın gündem oldu

AKP’liler İYİ Parti çadırına saldırdı

AKP’liler İYİ Parti çadırına saldırdı

ABD-Rus donanmaları karşı karşıya geldi

ABD-Rus donanmaları karşı karşıya geldi

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

Boyundan büyük işe kalkıştı

Boyundan büyük işe kalkıştı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

Seçimin tarihini unuttu

Seçimin tarihini unuttu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:31:16