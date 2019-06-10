Abdullah Avcı resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, teknik direktörlük için Abdullah Avcı ile 3 yıllık resmi mukavele imzaladı.





Abdullah Avcı, 3 yıllık sözleşmeyi Vodafone Park’ta düzenlenen ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın da katıldığı törende imzaladı.





ORMAN: MALİ KONULARDA BİZİ ZORLAMAYACAK





Törende konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Çok istediğimiz bir imzayı atıyoruz bugün. Çok mutlu olarak attığımız imza. Mali konularda bizi zorlamayacak, 1 dakikayı geçmeyen ve benim olmadığım bir toplantı yapıldı. Teknik ve işi konuştuk.” ifadelerini kullandı.





Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı (solda), Başkan Fikret Orman ile birlikte 3 yıllık mukaveleye imza attı.





"İKİ ŞEYDEN TAVİZ VERMEM"





Abdullah Avcı ise, “Kendini geliştiren, keyif veren bir oyunu yaşatarak nice şampiyonluklar istiyorum. İki şeyden taviz veremem. Beşiktaş’ın mazisine yakışan duruş ve Beşiktaş’ın takım oyunu. Rakip taraftarın da gıpta ile baktığı oyun var. Bu sözlerimin altına imzamı atıyorum.” dedi.