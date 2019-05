Emeklinin maaşı açlık sınırının altında

CHP emeklinin bu vahim durumu karşısında, bin liralık bayram ikramiyesine, cumhurbaşkanı maaşına yapılan yüzde 26'lık zammın uygulanması için Meclis'e önerge verdi. İkramiyelerin bin 260 liraya çıkarılmasını istedi.







TL'nin dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 14 değer kaybı emekli maaşlarına yıl başında yapılan ortalama yüzde 11 zammı da sildi süpürdü, 12.3 milyon emeklinin satın alma gücü eridi.





2 bin lira alan emeklinin maaşının TL'nin dolar karşısındaki yüzde 14 değer kaybından dolayı ilk 5 aydaki maaşındaki kaybı 280 lira oldu ve satın alma gücü bin 720'liraya indi. TÜİK'in bir yıllık gıda enflasyonunu yüzde 31.85, Merkez Bankası'nın da sebze meyve enflasyonunu yüzde 73.6 olarak açıklaması, emekliye yılbaşında yapılan yüzde 11'lik zammın, mutfak enflasyonu karşısında ilk üç ayda eridiğini de ortaya çıkardı.





Ortalama 2 bin lira maaş alan emekliler, Türk -İş'in açıkladığı sadece gıda harcamalarından oluşan 2 bin 100 lirayı aşan açlık sınırının da altında yaşıyor. Kira, ulaşım ve faturaları da kapsayan yoksulluk sınırı ise Nisan ayı itibariyle 6 bin 800 lirayı aşmıştı. Yoksulluk sınırının se ancak üçte biri gelire sahip emekliler.





Emeklilerin açlık sınırının altındaki bu vahim durumu karşısında, CHP, emeklinin bin liralık bayram ikramiyelerine cumhurbaşkanı maaşına yapılan yüzde 26'lık zammın yapılması için Meclis'e önerge verdi. Şimdi emeklilerin gözü, hükümetin bin liralık bayram ikramiyelerine zam yapıp yapmayacağına çevrildi.





BAYRAM İKRAMİYESİ %26 ARTIRILSIN TALEBİ





TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, dini bayramlar öncesi emeklilere ikramiye verilmesini uzun yıllardır dile getirdiklerini anımsatarak, bu taleplerini hükümetin geçen yıl hayata geçirmesinin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Kurban ve Ramazan bayramlarında geçen sene biner lira olarak verilen ikramiyelerin yüksek enflasyon nedeniyle değer kaybına uğradığını ifade eden Ergün, şunları söyledi:"2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'ndaki düzenlemeyle birçok ödeme yıllık bazda yüzde 26 artırıldı. Emeklilerimiz için büyük önem taşıyan ikramiyelerin de bu kapsamda iyileştirilmesi gerekmektedir. İkramiyelere en az yüzde 26 oranında yapılacak artış, emeklilerimiz için yeni bir bayram müjdesi olacaktır."





RAMAZAN'IN İLK HAFTASI ZAM YAĞDI





Ramazan ayıyla birlikte birlikte gıda başta olmak üzere birçok ürüne art arda zam geldi. Başta kırmızı et, tavuk olmak üzere, şarküteri ürünleri ve benzin fiyatları da arttı.Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, et fiyatlarındaki artışın pastırma ve sucukta da fiyatları yükselttiğini belirterek, "Pastırma ve sucuk fiyatlarında 5-6 lira artış yaşandı" dedi.Bağlamış, Oda'da düzenlediği basın toplantısında, pastırma ve sucuğun iftar sofralarının vazgeçilmezlerinden olduğunu söyledi. Ramazan boyunca 150 ton pastırma, 500 ton sucuk satışı yapılmasını beklediklerini dile getiren Bağlamış, şöyle devam etti: "Son zamanlarda kırmızı etteki dalgalanmalar ve fiyat artışı et kaynaklı pastırma ve sucuğa da yansımış durumda. Et fiyatlarındaki zamlar, pastırma ve sucukta da fiyatları yükseltti.





Pastırma ve sucuk fiyatlarında 5-6 lira artış yaşandı. Pastırma 100-140 lira, sucuk 55-75 lira, kavurma ise 80-100 liradan satışa sunuluyor. Bir yıl öncesine kıyasla pastırma ve sucuğun fiyatı yüzde 10 civarı artış göstermiştir. Enflasyon yüzde 19 gibi bir artış gösterdi. Pastırma ve sucuktaki artış bu artışın altındadır. Yaklaşık bir ay önce büyük ve küçükbaş hayvan fiyatlarında yüzde 10 artış oldu. Yalnız ramazan ayına özgü bir artış değildir bu." Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), dün gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogaz litre satış fiyatına 8 kuruş zam yapıldığını duyurdu.Artış, ÖTV'den karşılandığından dolayı pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtildi.