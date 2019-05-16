Samanyolu Haber /Teknoloji / Telegram’ın kurucusu Durov: WhatsApp hiçbir zaman güvenli olmayacak /16 Mayıs 2019 16:53

Telegram’ın kurucusu Durov: WhatsApp hiçbir zaman güvenli olmayacak

Rusya'nın en çok kullanılan sosyal paylaşım sitesi Vkontakte ile anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, WhatsApp uygulamasındaki yeni güvenlik açığının şaşırtıcı olmadığını belirterek, "WhatsApp hiçbir zaman güvenli olmayacak" dedi.

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Hacker'ların popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden akıllı telefonlara casus yazılım yerleştirdiğinin ortaya çıkması üzerine bir açıklama yapan Durov, "WhatsApp'in gizliliğe yönelik bir hizmet olabilmesi için bazı pazarları kaybetmeyi ve ABD yönetimiyle ters düşmeyi göze almak zorunda, ama buna hazır değil" diye konuştu.
'HABERLER BENİ ŞAŞIRTMADI'

WhatsApp'ın bir casus yazılım olarak kullanabiliyor olmasının dünya kamuoyunu çok şaşırttığını belirten Durov, "Ancak bu haber beni şaşırtmadı. Hackerların tek bir görüntülü arama ile telefonunuzda tüm verilere erişimin sağlayabileceği geçen yıl WhatsApp tarafından kabul edilmişti" dedi.

Uygulamada düzeltilen her kritik güvenlik açığının ardından WhatsApp'ta yeni bir zafiyetin ortaya çıktığını anlatan Durov, "Güvenlikle ilgili tüm sorunlar, gözetleme için çok uygun ve 'arka kapılara' (sisteme izinsiz erişim kapısı) çok benziyor. WhatsApp açık kaynak bir uygulama değil ve bu nedenle güvenlik uzmanları kodlarında arka kapı olup olmadığını kontrol edemez. Kodlarını paylaşmadığı gibi tam tersini yapan WhatsApp dosyalarını kasten karmaşıklaştırarak, bu dosyaları derinlemesine incelemesine olanak vermiyor" ifadelerini kullandı.

'FBI TALİMAT VERMİŞ OLABİLİR'

Durov, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) WhatsApp ve sahibi Facebook şirketine, uygulamaya arka kapı yüklenmesi konusunda talimat verilmiş olabileceğine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD'de güvenli bir iletişim uygulaması yürütmek kolay değil. Telegram ekibi, ABD'de 2016'da geçirdikleri 1 hafta içerisinde FBI tarafından 3 sızma girişimine maruz kalmıştı. ABD merkezli bir şirketin 10 yıl içerisinde neye maruz kalabileceğini hayal edin."
İsrailli yazılım firması NSO Grup'un geliştirdiği casus yazılımın, WhatsApp kullanan cep telefonları ve diğer cihazlara bilgisayar korsanları tarafından uzaktan yerleştirilebildiği basına yansımıştı.
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