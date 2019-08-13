Altın ve dolar niye yükseliyor?

SAMANYOLUHABER- Dün 268 lira seviyesinde işlem gören gram altın bu sabah yurt dışı piyasaların etkisiyle yükselişe geçerek son bir ayın en yüksek değerine ulaştı 275 lirayı aştı.





Arjantin para birimi Pezo’nun dolar karşısında bir günde yüzde 30 değer kaybetmesi Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan piyasalardan para çıkışını hızlandırdı.





Yatırımcıların güvenli liman arayışı altına dönük talebi artırdı.





ALTININ GRAM FİYATI 275,40 TL OLDU





13 Ağustos Salı günü Türkiye saati ile 10:54'te 275,40 lira ile zirveye çıkan gram altın şu sıralarda 274,95 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 452,6 liradan satılıyor.





Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1.531,5 Amerikan Doları'na yükseldi.





ALIŞ-SATIŞ ARASINDAKİ MAKAS AÇILDI





Kurban Bayramı tatili sebebiyle yurt içi piyasaların kapalı olması, piyasadaki alış-satış makasını da açmış durumda. Bazı bankalarda alış-satış fiyatı arasındaki makas 25 liraya kadar çıkıyor.





Ağustos ayına 262,59 lira ile başlayan gram altın, 31 Temmuz'da 253,89 lira ile son bir ayın en düşük, 13 Ağustos 2019 tarihinde ise 274,9487 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı.





Gün ortasında dolar 5,62 TL, euro 6,29 TL'den satılıyor.