WhatsApp'tan güncelleme: Telefona gerek duyulmayacak

WhatsApp, 2015 yılında mesajlaşma servisinin internet tarayıcı üzerinden kullanılabilen versiyonu WhatsApp Web’i kullanıma sundu. Ancak bu uygulamayı kullanmak için telefonunuzun WhatsApp’a bağlı olması gerekiyor.







WhatsApp ile ilgili isabetli tahminleri ve başarılı istihbaratlarıyla bilinen WABetaInfo hesabından gelen yeni bir tweet, dünya çapında pek çok WhatsApp kullanıcısını heyecanlandırdı. Tweet’e göre firma, yeni bir WhatsApp UWP uygulaması tasarlıyor olabilir. Ayrıca firma bir de telefon kapalı bile olsa kullanılabilen WhatsApp masaüstü sürümü yayınlayacak.





Analistin iddialarına göre, WhatsApp’ın iOS 2.19.80.16 Beta versiyonunda 3D Touch ile profil resmi kaydetme özelliği kaldırılıyor ve ‘Medyayı Hızlı Düzenleme’ özelliği geliyor. WhatsApp Business’in iOS versiyonu da çoklu platform desteğine kavuşma ihtimaline sahip.





WEBetaInfo, “kendi söylentisine göre” UWP + yeni çoklu platform sistemi, WhatsApp UWP'yi mümkün kılacak. Bu da Android, iOS fark etmeksizin akıllı telefonunuz kapalı olsa dahi WhatsApp kullanmayı mümkün kılacak.





WhatsApp’ın böyle bir hamle yapması, sohbet uygulaması için büyük bir değişiklik olabilir. WhatsApp’ın dünya çapında 1,5 milyar kullanıcısı var. Yani kaba hesapla dünya üzerindeki her beş kişiden biri WhatsApp kullanıyor.