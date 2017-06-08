Washington'da Erdoğan hükümetinin bitişi resmedildi

ABD-Türkiye ilişkilerini yakından izleyen gazeteci İlhan Tanır washingtonhatti.com'daki yazısında Erdoğan'ın korumalarının göstericilere saldırması olayı ve sonrasında ABD Kongresi'nin 435 üyesinin tamamının Türkiye'yi kınama kararını değerlendirdi. İşte o yazı:





Böyle bir bozgunun ABD-Türkiye ilişkileri arasında ilk kez yaşandığı sanılıyor.





1974 yılında Türkiye’ye ABD Kongresi tarafından konulan silah ambargosunun dahi bu şekilde oybirliği ile çıkmadığı biliniyor.





Bir süredir ABD’de sürekli yeni lobi ve PR grupları ile anlaşan AKP hükümetinin bütün bu paralarının hiç bir işe yaramadığı görülüyor.





Bu denli yüksek bir çoğunlukla geçen yasatasarısı sonrası ABD yönetimi de kendisini adım atmak zorunda kalması bekleniyor.





Kongre Erdoğan’ı kınarken, saldırganları adalet önüne getirmeyi, Erdoğan’dan özür talebini de içeriyor.





Kongre Özürde Israrcı





Karardan sonra Kongre Başkanı Paul Ryan bir açıklama yaparak bir kez daha Erdoğan hükümetinin sorumluluğu üstlenmesini talep etti ve özür talebini yineledi. Özür talebi adeta iki ülke arasında bir ‘şart’ haline dönüşüyor. Bu sıkıntının ilişkilerde sürmesi beklenebilir.





Royce: Kongre Sesini Yükseltmeli





Royce, tasarının tartışılması esnasında Erdoğan’ın korumalarının barışçıl protestoculara saldırısının bu protestocuların eleştirisini susturmak için yaptığını ve bundan dolayı Kongre’nin sesini yükselterek temel haklardan olan ifade ve toplanma özgürlüğüne sahip çıkmasının önemli olduğunu not etti.





Demokratların Meclis’deki 2 numaralı lideri olan Steny Hoyer ise ”Türkiye’ye, muhalif düşünce ve ifade özgürlüğüne yapılan saldırıya karşı olduğumuzu göstermemiz gerekli çünkü bu hakların öneminden dolayı anayasasımızın birinci maddesinde yer alıyorlar” şeklinde konuştu.





John Sarbanes gibi diğer bazı Demokrat Kongre üyeleri ise ABD-Türkiye ilişkilerinin ‘tam bir gözden geçirmeye tabi tutulması’ çağrısı yaparak ”tam bir saldırgan olan Cumhurbaşkanının maskesini indirmeliyiz..” sözlerini kullandı.





Olayların meydana geldiği Washington DC’nin Kongre’deki temsilcisi Eleanor Holmes Norton ise, Türk hükümetin yarım düzine yıl kadar önce BM’de buna benzer bir olay çıkardığını hatırlatarak ”aynı haydutlar orada da aynı olayları çıkardılar. Geçen yıl yine Brookings önünde gazetecilere saldırdılar. Eğer onlara dur demeye bilmezsek bu hiç şüphesiz devam edecek” dedi.





New York Kongre üyesi Eslaillat ise ”Erdoğan kendi halkına davrandığı gibi Amerikalılar davranmaya karar verdi. Onun korumalar onu ve delegasyonunu koruyan kolluk kuvvetlerine dahi saldırma cüreti gösterdiler. Bu davranışa göz yumamayız. Önümüzdeki yasa tasarısı kesin ve krarlı bir mesaj ile Kongre’nin bunu tolere etmeyeceğini gösterecektir” dedi.