Belediyenin kayıp 57 bin iftarı nereye gitti?

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya’nın haberine göre yargı, AKP’li Fatih Belediyesi’nin 120 bin adet sıcak iftar yemeği ihalesiyle ilgili yapılan “57 bin 400’ünün akıbeti belirsiz” şikayetinin ciddi iddialara dayandığı için soruşturulmasını istedi.







Fatih Kaymakamlığı’nın belediye yetkilileri hakkında soruşturma izni vermemesiyle ilgili kararı bozan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdare Dava Dairesi, “dosyanın işleme konulmamasını” yasalara aykırı buldu. AKP’li Fatih Belediyesi’nin “120 bin adet sıcak iftar yemeği” için yaptığı 3 milyon TL’lik ihale, belediyenin faaliyet raporunda “62 bin 600 adet sıcak iftar yemeği dağıtıldı” ifadesiyle yer almıştı.





KAYMAKAM "SORUŞTURMAYIN" DEMİŞTİ!





CHP, “57 bin 400 adet iftar yemeği ne oldu?” diyerek olayı yargıya taşımış, 21 Şubat 2017 tarihinde Fatih Kaymakamlığı belediyenin "sehven yazılmamış" savunmasıyla soruşturma izni vermemişti. Karara itiraz eden Fatih Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu dava dilekçesinde, “12 kez sehven hata yapılması inandırıcı değil. Yemek dağıtımından bölgedeki mahalle muhtarlarının ve vatandaşların haberi yok” bilgilerini vermişti. Soylu’nun başvurusunu değerlendiren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdare Dava Dairesi’nin kararı önceki gün tarafların eline ulaştı.





YARGI: OLAYLA İLGİLİ SOMUT VE CİDDİ İDDİALAR VAR





11 Mayıs 2017 tarihli kararla kaymakamlığın "sourşturmayın" şeklindeki kararı bozuldu.





İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdare Dava Dairesi kararında, “İhbar edilen hususun soyut ve genel nitelikte olmadığı ve olayın somut olarak belirtildiği görülmekte olup, ciddi iddialara dayanan konu hakkında ön inceleme yaptırılıp, ön inceleme raporu düzenlettirilip, suç tespit edilmesi halinde, failler de tespit edilerek, bunlar hakkında yetkili merci tarafından soruşturma izni verilmesine ya da verilmemesine karar verilmeliyken, dosyanın işleme konulmamasına ilişkin kararda usul ve yasaya uyarlılık görülmemiştir” denildi. CHP’li Soylu, kararı, “Hukuku sonuna kadar işleterek yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin sorumlularını yine hukuka teslim etmek için usanmadan çalışmaktayız” sözleriyle değerlendirdi.