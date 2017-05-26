ABD Kongresi'nden Erdoğan’a: Gestapo… İslamofaşist… Mafya…

ABD Kongresinden Erdoğan’a Hakaretler Yağdı: Gestapo… İslamofaşist… Mafya…





Rohrabacher ve komitesi, 16 Mayıs’ta Washington’daki Türk Büyükelçiliği Rezidansı önündeki kavgayı tartışmak için toplandı ve o gün saldırıya maruz kalan bazı protestocular da toplantıda ‘şahit’ olarak konuştu.







Rohrabacher, Washington’da meydana gelen olayda dahi ABD’den özür isteyen Erdoğan’ın ‘sözüm ona darbeden’ de şüphe edilmesi gerektiğini ileri sürdü. Bu darbe ile Erdoğan’ın daha da güçlendiğini hatırlattı ve Erdoğan’ın darbeyi kullanarak bütün muhalefeti ezdiğini hatırlattı.





Rohrabacher, Başkan Trump’a yakınlığı ile bilinen bir isim.





Rohrabacher, bu olanalrdan sonra Gülencilerin de pozitif olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.





Rohrabacher, ‘Senin gibilerin ABD’yi ziyaret etmesine ihtiyacımız artık yok. Konuşmamız gerekirse biz Türklerle konuşuruz. Senin gibi bir baskıcıyla değil. ‘Erdoğan gibi bir islamofaşistin bu ülkeye bir daha asla sokulmamasına emin olmalı” derken, Erdoğan’ın ABD’nin temsil ettiği bütün temel değerlerine düşman ve halkına da düşman olduğunu söyledi.





Rohrabacher’den sonra ise Komitenin kıdemli Demokrat üyesi David Ciciline söz aldı ve o da ağır eleştirilerine devam etti. Ciciline, Türk lideri Erdoğan’ın temel özgürlük ve haklarına saldırı yaptığını kaydetti.







Daha sonra Demokrat Partili Brad Sherman konuşmaya başladı ve Türkiye’nin muhakkak surette ‘özür dilemesi’ gerektiğini kaydetti. Sherman, Erdoğan’a karşı ‘geri çekilmeyeceklerinİ’ vurguladı.





Türk hükümetine yakın olarak bilinen Demokrat Partili Gregory Meeks





Yakın zamana kadar dahi Türk hükümetine sert eleştiriler getirmekten sakınan Meeks’in de sabrının taştığı görüldü ve şunları söyledi: “Türkiye’de bireysel özgürlüklere saldırılıyor. Şimdi de bu baskı ortamının, dünya demokrasisinin beşiği olan Washington’a taşınması düşünülüyor. Barışçıl protestocular, kabadayılar tarafından saldırıya uğradı. Ortaya çıkan görüntüler Erdoğan’ın olayları aracından izlediğini, müdahalede bulunmadan uzaklaştığını, böylelikle pasif onay verdiğini gösteriyor” iddiasında bulundu.





Kongre Üyeleri Türk Büyükelçiliğinde protesto yapacaklar





Komite üyeleri yakında Türk Büyükelçiliğinin önüne tekrar gidip, protesto yapmaya söz verdiler. David Cicilline, Dana Rohrabacher de Ted Poe’ya katılıp, bu protestoya geleceklerine söz verdiler.





Kongre üyesi Cicilline ayrıca Türk Büyükelçiliğnin olayla ilgili açıklamalarını da ‘esef verici’ bulduklarını söyledi.





Komite üyelerinin ortak taleplerinden en önde geleni Erdoğan’dan özür istemek oldu.





Kongre üyesi Ted Poe ise Erdoğan ve korumalarına önce ‘Gestapo’ derken, Erdoğan’a ayrıca ‘tiran’ dedi ve başka bir ülkenin liderinin ABD’ye gelip, Anayasayı çiğnemesini aklının almadığını ekledi.





Poe ayrıca ABD tarihinde bir başka elçilik tarafından daha önce bu şekilde bir saldırının hiç bir zaman yapılmadığını söyledi.





Erdoğan’ın korumaları hakkında ‘mafya’, ‘haydutlar’, ‘gestapo’ ve ‘paralı saldırganlar (goons)’ gibi tanımlamalar kullanıldı.





Meclis Başkanı Ryan da Erdoğan’dan ‘Özür’ istiyor





Kongre Başkanı (Meclis Başkanı) Paul Ryan da attığı bir tweet ile Kongre Dışilişkiler Komitesine Türk korumaların şiddetli müdahelesini kınamasına katıldığını ifade etti ve Ryan da Erdoğan’ın yapılanları ‘tam bir şekilde kınamasını” ve ”tam bir özür dilemesini” talep etti.













Ve ABD Kongresi Bşk Paul Ryan da Türkiye'den "resmi özür" talep etti. Erdoğan'ın korumalarının saldırısıni 'tamamen savunulamaz'







ABD Dışilişkiler Komitesinden Yasa Tasarısı geçti





Perşembe günü öğlen saatlerinde Kongre’deki toplantıdan önce sabah saatlerinde ise 354 numaralı yasa tasarısı tartışıldı. Bu yasa tasarısında Türk korumaların ‘şiddeti’ nedeniyle Türkiye’den özür istendi.